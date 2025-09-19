Bendodo dice que al PP le "espeluzna" la "metedura de pata" del Gobierno con las pulseras de maltratadores

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido una explicación "inmediata y urgente" por parte del Gobierno sobre su "nueva metedura de pata" con las pulseras telemáticas para maltratadores que han fallado y ha afirmado que a los populares les "espeluzna" esta noticia. "El resultado es que muchos maltratadores pueden quedar absueltos", ha advertido.

En declaraciones posteriores a la reunión mantenida con el grupo parlamentario del PP vasco, junto al presidente de los populares vascos, Javier De Andrés, Bendodo ha denunciado que, "aparte de la corrupción y la prostitución, que rodea al Gobierno y al PSOE", ahora se conoce que han fallado las pulseras para maltratadores, lo que les "espeluzna".

El dirigente del Partido Popular ha censurado que luego el Ejecutivo se arrogue que es "el Gobierno más feminista de la historia", cuando aprobó la 'Ley del solo sí es sí', "que sacó a más de 100 violadores a la calle".

Además, ha señalado que es el Ejecutivo de "las prostitutas por catálogo, que se lo pregunten a Tito Berni o a Ábalos", pero ahora, no siendo "suficiente con eso", fallan las nuevas pulseras con las que se controla a los maltratadores, "pese a las advertencias que ha recibido", en concreto, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Son pulseras compradas en Aliexpress, parece ser, porque eran de baja calidad. Esas advertencias se le dieron a la ministra, y el Gobierno se mantuvo en sus trece, y el resultado es que muchos agresores pueden quedar absueltos", ha subrayado.

Tal como ha recordado, esta misma mañana el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, se ha puesto en contacto con la ministra Ana Redondo para que de "urgentemente las explicaciones" y concrete "el alcance de este gravísimo error, y cuántos maltratadores pueden verse beneficiados por el fallo preocupante de las pulseras".

"Es una detrás de otra. Un gobierno que se dedica a defenderse de la corrupción, no puede gestionar, y mete la pata más de una vez. Por un tema menor, dimitiría a cualquier ministro en Europa. Esta es la realidad. Urge una explicación inmediata y urgente", ha asegurado.