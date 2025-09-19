Espana agencias

Bendodo dice que al PP le "espeluzna" la "metedura de pata" del Gobierno con las pulseras de maltratadores

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido una explicación "inmediata y urgente" por parte del Gobierno sobre su "nueva metedura de pata" con las pulseras telemáticas para maltratadores que han fallado y ha afirmado que a los populares les "espeluzna" esta noticia. "El resultado es que muchos maltratadores pueden quedar absueltos", ha advertido.

En declaraciones posteriores a la reunión mantenida con el grupo parlamentario del PP vasco, junto al presidente de los populares vascos, Javier De Andrés, Bendodo ha denunciado que, "aparte de la corrupción y la prostitución, que rodea al Gobierno y al PSOE", ahora se conoce que han fallado las pulseras para maltratadores, lo que les "espeluzna".

El dirigente del Partido Popular ha censurado que luego el Ejecutivo se arrogue que es "el Gobierno más feminista de la historia", cuando aprobó la 'Ley del solo sí es sí', "que sacó a más de 100 violadores a la calle".

Además, ha señalado que es el Ejecutivo de "las prostitutas por catálogo, que se lo pregunten a Tito Berni o a Ábalos", pero ahora, no siendo "suficiente con eso", fallan las nuevas pulseras con las que se controla a los maltratadores, "pese a las advertencias que ha recibido", en concreto, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Son pulseras compradas en Aliexpress, parece ser, porque eran de baja calidad. Esas advertencias se le dieron a la ministra, y el Gobierno se mantuvo en sus trece, y el resultado es que muchos agresores pueden quedar absueltos", ha subrayado.

Tal como ha recordado, esta misma mañana el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, se ha puesto en contacto con la ministra Ana Redondo para que de "urgentemente las explicaciones" y concrete "el alcance de este gravísimo error, y cuántos maltratadores pueden verse beneficiados por el fallo preocupante de las pulseras".

"Es una detrás de otra. Un gobierno que se dedica a defenderse de la corrupción, no puede gestionar, y mete la pata más de una vez. Por un tema menor, dimitiría a cualquier ministro en Europa. Esta es la realidad. Urge una explicación inmediata y urgente", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños niega privilegios en la regularización de jueces y fiscales sustitutos: "Puerta de atrás, ninguna"

Bolaños niega privilegios en la

Junts acusa a Podemos de ejercer "xenofobia anticatalana" en el debate de la inmigración

Junts acusa a Podemos de

Redondo sobre las pulseras: "No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona"

Redondo sobre las pulseras: "No

Morant garantiza que el Gobierno no se cansará de practicar el "diálogo permanente" con los grupos para negociar los PGE

Morant garantiza que el Gobierno

Torres cree que CC apoyará los PGE 2026 porque serán "buenos para Canarias"

Torres cree que CC apoyará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo de llegar a casa de hacer entrevistas de trabajo y estoy indignadísimo”

Una mujer gana 125.000 euros en la lotería y lo dona todo a la caridad: “Somos responsables de ayudarnos unos a otros”

La Seguridad Social deniega la pensión de viudedad a un hombre tras la muerte de su mujer y con tres hijos menores de edad: no estaba dada de alta

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel