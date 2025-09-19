Adelante Andalucía se desmarca de la "peleíta" de las "izquierdas centralistas" y reivindica su candidatura propia

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha marcado distancias con lo que ha denominado "peleíta" que, a su juicio, mantienen las "izquierdas centralistas", y ha reivindicado la opción "andalucista" que enarbola su formación.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así al valorar el inicio del nuevo curso político que, en Andalucía, será electoral, toda vez que deberá celebrar comicios autonómicos en 2026.

En este contexto, y en un momento en el que formaciones como Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Podemos debaten sobre si acudir en coalición a dichos comicios, el portavoz de Adelante, que ya ha sido elegido por su formación como candidato a la Presidencia de la Junta en esas elecciones, ha subrayado que su organización "hace ya muchos años que ya no está en la peleíta de la izquierda".

Dicho esto, ha aseverado que desde Adelante Andalucía están "convencidos de que hace falta una izquierda andalucista, que levante la bandera de Andalucía, que ponga Andalucía en el centro", y que esta comunidad no sea la última "para todo lo bueno".

Además, apuesta por "una izquierda que sea crítica con el PSOE cuando tiene que serlo", ha abundado el portavoz de Adelante, que ha reivindicado así a su formación como "una izquierda independiente del PSOE".

Dicho esto, ha deseado en nombre de Adelante "toda la suerte a las izquierdas centralistas, a la izquierda de Madrid", pero ha incidido en remarcar que "nosotros tenemos otra visión" que dichos partidos, y además creen que "en este momento en el que la extrema derecha está subiendo tanto, y los valores de la extrema derecha están calando tanto, eso se debe, en parte, a que la izquierda defrauda, no cumple".

Por ello, según ha continuado, cree que "es fundamental para luchar contra la extrema derecha una izquierda que cumpla, que no deje atrás a la gente, como hacen tantas veces algunos gobiernos de izquierda", según ha lamentado.

UNA IZQUIERDA DE "MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES" NO FRENA A LOS ULTRAS

En esa línea, ha opinado que los "discursos" y las "ideas de odio" de la extrema derecha "calan entre la gente normal y corriente, entre la gente trabajadora, que somos la inmensa mayoría de la sociedad, cuando la izquierda no cumple".

"Si la izquierda al final es mucho 'lirili' y poco 'lerele', mucho ruido y pocas nueces, si habla mucho pero después no soluciona verdaderamente problemas como, por ejemplo, el precio del alquiler, hay mucha gente que dice, bueno, si esto es la izquierda, yo voy a mirar a otro lado, voy a buscar otra cosa, y entonces acabamos echándole la culpa a los más pobres, a los más débiles de la sociedad", ha argumentado José Ignacio García, que en ese escenario ha considerado que "lo que habría que hacer es ofrecer un horizonte de una izquierda que verdaderamente sea capaz de enfrentarse a los poderosos, pero para mejorar la vida de la gente".

De esta manera, se trataría de "enfrentarse a los poderosos", pero "no para el postureo, para el politiqueo, para la pelea en los medios", sino "para mejorar la vida de la gente", y "eso es lo que queremos hacer en Adelante Andalucía", ha abundado para incidir en su argumento de que "hace falta construir otra izquierda, que sea diferente a la que está en el Gobierno".

EL "GENOCIDIO" ISRAELÍ EN GAZA

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía ha insistido en tachar de "genocidio" la actuación del Estado de Israel en Gaza, ya que "está intentando exterminar a un pueblo, así de duro", y "está intentando que no exista un pueblo, que es el palestino", según ha denunciado para sentenciar a continuación que en ese tema "no se puede ser neutral".

De igual modo, ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dedicar a este asunto "menos palabras y más hechos", porque "hace ya diez días que anunció un paquete de nueve medidas a bombo y platillo" contra Israel que "no ha llevado a un decreto" todavía, según ha criticado.

"Yo lo que pido de un presidente es el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que ponga las cosas en decreto, muy claramente", ha proclamado el portavoz de Adelante, que ha reprochado así al presidente socialista del Gobierno que dedica "muchas palabras, mucho postureo" a este asunto, "pero pocos hechos" por parte del Ejecutivo, que es lo que él reclama.

En concreto, José Ignacio García ha apostado por que España acuerde un "embargo de armas totales a Israel", así como una "ruptura de relaciones" con ese país, y por promover "un auténtico aislamiento mundial de Israel hasta que no acabe con el genocidio".

"Y para eso hay que echar al embajador de Israel de territorio español, y hay que romper toda relación militar, pero también con todas las empresas que colaboran con el Estado de Israel", según ha abundado el representante de Adelante antes de zanjar que "eso es lo que tiene que hacer un gobierno, y no el postureo". "El Partido Socialista tiene que gobernar, que para eso está en el Gobierno, y eso se hace poniendo un decreto de embargo y no 'tuits'", ha concluido José Ignacio García.