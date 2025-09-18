Espana agencias

Viscofan lanza una recompra de acciones por 40 millones de euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La empresa navarra de envolturas alimentarias Viscofan ha aprobado este jueves lanzar un programa de recompra de acciones por 40 millones de euros para reducir hasta un 1,46 % del capital social de la sociedad, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa de recompra se iniciará el 22 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, tras acordarse por el Consejo de Administración de la sociedad.

Asimismo, el Consejo también ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio fiscal de 2025 y la puesta en marcha de la segunda ejecución del sistema de retribución flexible.

Los accionistas de la compañía podrán elegir entre percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas, transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado, o recibir su retribución, que la sociedad estima que será de, al menos 1,40 euros brutos por acción, en efectivo.

El próximo 17 de noviembre, Viscofán comunicará el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y del importe del dividendo a cuenta bruto por acción, mientras que el 4 de diciembre será el último día para elegir si cobrar en acciones o en dividendo, cuyo importe se pagará el 17 de diciembre. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez pide a Merz que apoye el catalán en la UE y este propone traducción por inteligencia artificial

Sánchez pide a Merz que

Trump y Xi tienen previsto conversar este viernes sobre el futuro de TikTok en EEUU

Infobae

Sheinbaum recibe a Carney en Palacio Nacional para tratar comercio e inversiones

Infobae

La huelga anti-recortes reúne en Francia a 500.000 personas y revive el malestar del 2023

Infobae

La agencia S&P Global Ratings eleva la calificación crediticia de SEPI desde A hasta A+

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”