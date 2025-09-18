Viscofan lanza una recompra de acciones por 40 millones de euros

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La empresa navarra de envolturas alimentarias Viscofan ha aprobado este jueves lanzar un programa de recompra de acciones por 40 millones de euros para reducir hasta un 1,46 % del capital social de la sociedad, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa de recompra se iniciará el 22 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, tras acordarse por el Consejo de Administración de la sociedad.

Asimismo, el Consejo también ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio fiscal de 2025 y la puesta en marcha de la segunda ejecución del sistema de retribución flexible.

Los accionistas de la compañía podrán elegir entre percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas, transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado, o recibir su retribución, que la sociedad estima que será de, al menos 1,40 euros brutos por acción, en efectivo.

El próximo 17 de noviembre, Viscofán comunicará el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y del importe del dividendo a cuenta bruto por acción, mientras que el 4 de diciembre será el último día para elegir si cobrar en acciones o en dividendo, cuyo importe se pagará el 17 de diciembre. EFECOM