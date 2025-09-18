Espana agencias

Un testigo ratifica que contactó con Errejón tras la denuncia de Mouliaá: "Es lamentable, estamos para lo que necesites"

Un testigo ha aportado este jueves al juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá unos mensajes que confirman que se puso en contacto con el exdiputado, al conocer la denuncia que la actriz presentó en su contra, para transmitirle que le parecía injusto de lo que se le acusaba.

"Ya siento que esto esté ocurriendo. Es verdaderamente lamentable. Tanto Soraya --otra testigo-- como yo, aparte de estar presentes, conocemos la historia de primera mano porque Elisa nos lo contó todo con detalle y nos llamó al día siguiente. Todo perfectamente normal. Aquí estamos para lo que necesites", le escribió el testigo a Errejón, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de un correo electrónico que Borja, ese testigo, envió en octubre de 2024 a Errejón y que el juez Adolfo Carretero ha incorporado a la causa este jueves tras citar a las partes para cotejar las conversaciones telefónicas que mantuvo con el exdiputado.

El testigo, que fue uno de los organizadores --junto a Soraya-- de la fiesta en la que presuntamente Errejón agredió sexualmente a Mouliaá, ha entregado al juez tanto ese correo eléctrico como mensajes que se intercambiaron por WhatsApp días y meses después, en los que el exdiputado le da las "gracias" por el comentario.

Al declarar ante el juez el pasado junio, el testigo reconoció que contactó por correo con Errejón tras enterarse de la denuncia de Mouliaá y admitió haber mantenido más conversaciones, entre ellas que le consultó a Errejón "cuál es el plan con el juicio", preguntando por "información de lo que ocurría a nivel práctico".

También aseguró que no vio muy afectada a Mouliaá esa noche y que habría visto si Errejón la hubiera cogido del brazo en el pasillo. "No vi nada fuera de lo normal", agregó, además de decir que en la casa donde sucedieron los presuntos hechos no había pestillos.

Tras el cotejo de las conversaciones entre Errejón y el testigo, la acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada ha criticado que esos mensajes muestran "la coordinación muy cordial para la colocación del testimonio en sus declaraciones mediando situación de clara animadversión de los testigos hacia la denunciante".

UN ANÁLISIS DE LAS CONVERSACIONES

El juez instructor descartó en julio imputar a la actriz, por presuntamente presionar a Soraya, y al exdirigente, por hablar con Borja.

Carretero indicó en un auto que fue Borja el que "se puso en contacto" con el exdiputado. "Por lo que declaró (Borja) a este instructor, no consta tampoco que Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar", expuso.

Sin embargo, la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada pidió al juez en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la declaración de Errejón como investigado por ese extremo.

Y pidió una pericial para analizar la autenticidad, el tono y el contexto de las expresiones con el fin de comprobar si hay "posibles elementos de presión o influencia".

