Teset Capital se adjudica por 20 millones la planta de valorización de residuos Sologas

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La gestora de fondos especializada en infraestructuras Teset Capital se ha adjudicado en una subasta, por 20 millones de euros, la planta de tratamiento de residuos y aguas y de producción de biometano Sologas en Las Somozas (La Coruña).

La operación supone la entrada de Teset Capital en el ámbito de las infraestructuras de medioambiente y se suma a los proyectos que ya tiene en las áreas de energía y telecomunicaciones, explica la gestora en una nota remitida este jueves.

Sologas, fundada en 2011 y operativa desde 2015, cuenta con varias líneas de producción (planta de compostaje, planta de codigestión y planta de tratamiento de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos) a partir de las cuales obtiene fertilizantes, sustratos de cultivo y agua; y también produce y comercializa biometano desde 2024.

La planta tiene una capacidad de procesamiento de residuos de hasta 220.000 toneladas anuales, de las cuales se recuperan el 99,5 % y cuenta con una capacidad de producción de 27,3 GWh/año de biometano.

Sologas transforma este biometano a través de un proceso de licuefacción en planta en bioGNL (gas natural renovable en forma líquida), lo que la convierte en la única planta de bioGNL de España, se explica en la nota. EFECOM