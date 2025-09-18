Temas del día de EFE Economía del viernes 19 de septiembre de 2025

BBVA SABADELL

Madrid - El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, participan este viernes en el Foro Nueva Economía, mientras continúa abierto el plazo para que sus accionistas decidan si aceptan la oferta de compra lanzada por el BBVA o prefieren seguir en solitario.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana da a conocer este viernes los precios de vivienda del segundo trimestre de año, que ya en el primero mostraban una subida del 9 %, según sus datos, para alcanzar el mayor importe desde mediados de 2008.

(Texto) (Infografía)

Palma.- Conferencia de prensa del secretario general de CCOO, Unai Sordo, sobre la crisis de la vivienda y la situación laboral en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

.

FRANCIA GOBIERNO

París - La supervivencia del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y de los presupuestos que presente para 2026 se vincula al éxito de una propuesta de la izquierda para crear un impuesto del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios que permita reducir el déficit y evitar al menos una parte de los ajustes presupuestarios, una medida que afectaría únicamente a 1.800 contribuyentes galos.

(Texto)

.

UE ECONOMÍA

Copenhague - Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebran viernes y sábado una reunión en Copenhague en la que intentarán lograr un acuerdo político sobre el futuro euro digital y analizarán los retos geopolíticos para el bloque, empezando por las tensiones comerciales con Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

GUERRA COMERCIAL

Washington/Pekín - Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, conversarán por teléfono este viernes, según está previsto, sobre el acuerdo para la red social TikTok, en medio de tensiones arancelarias y tecnológicas por el supuesto veto a los chips de Nvidia, y cuando se espera que ambos se vean en persona en los próximos meses.

(Texto) (Vídeo)

.

ACEITE OLIVA

Madrid - La campaña del aceite de oliva finaliza el 30 de septiembre y los precios en origen repuntan de nuevo ante la incertidumbre sobre el volumen que tendrá la próxima cosecha por las altas temperaturas persistentes y la falta de lluvias, así como por la previsión de un aumento del consumo mundial.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód 22542569 y otros)

.

BRASIL UE

Brasilia - El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibe este viernes a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en Brasilia, donde está previsto que aborden los últimos detalles del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur y el bloque comunitario.

(Texto) (Foto)

.

JAPÓN TIPOS

Tokio.- El Banco de Japón (BoJ) concluye este viernes su reunión mensual de dos días sobre política monetaria de septiembre, en la que se espera que decida mantener los tipos en el actual 0,50 % el nivel más alto desde 2008, mientras evalúa el impacto de los aranceles estadounidenses en su economía.

(Texto) (Infografía)

.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La Bolsa española se encamina a cerrar la semana con pérdidas y por debajo de los 15.200 puntos, ante los síntomas de ralentización de la economía estadounidense que han llevado a la Reserva Federal a iniciar un ciclo de recortes en los tipos de interés.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios de vivienda y de suelo correspondientes al segundo trimestre de 2025.

09:00h.- Madrid.- TURISMO TENDENCIAS.- Amadeus presenta el estudio ¿Cómo podemos transformar la experiencia de viajar? en un desayuno de prensa en el que revelará las tendencias transformadoras que están remodelando el sector turístico a nivel global y en España. Hotel Only You Barquillo. Calle del Barquillo, 21.

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde datos sobre la evolución del Índice de Cifra de Negocios en la Industria de julio. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- BBVA SABADELL.- El presidente y el consejero delegado del Banco Sabadell, Josép Oliú y César González Bueno, respectivamente, participan en el Foro Nueva Economía una semana después de que el consejo de la entidad catalana aconsejara no acudir a la opa presentada por el BBVA. Four Seassons Hotel Madrid. Calle Sevilla 3. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCOS FINANZAS.- El Banco de España publica los estados financieros públicos primarios consolidados de las entidades de crédito del segundo trimestre de 2025.

10:00h.- Madrid.- FRAUDE HIDROCARBUROS.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por fraude del IVA de hidrocarburos de Hafesa. Audiencia Nacional, c/Límite s/n, San Fernando de Henares.

10:30h.- Palma.- SINDICATOS CCOO.- Conferencia de prensa del secretario general de CCOO, Unai Sordo, sobre cómo la crisis de la vivienda afecta particularmente a la clase trabajadora y la situación sociolaboral en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El INE publica la serie 1995 – 2024 de la contabilidad nacional anual. (Texto)

12:00h.- Madrid.- VEHÍCULO ELÉCTRICO.- La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) organiza la feria de vehículos eléctricos VEM 2025, donde se expondrán más de 60 marcas con modelos de 2 y 4 ruedas, tecnologías de recarga y servicios para los usuarios. Asisten, entre otros, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y los presidentes de Aedive y Faconauto. Plaza de Colón. Acceso por c/ Goya. (Texto)

Europa

Roma.- ISRAEL PALESTINA ITALIA.- El principal sindicato italiano, la CGIL, ha convocado para este viernes una jornada nacional de movilización con huelgas y manifestaciones en todo el país como respuesta a la situación humanitaria en Gaza. (Texto) (Foto)

08:00h.- Copenhague.- UE ECONOMÍA.- Reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, y de los gobernadores de los Bancos Centrales de los 20 países con la moneda única, seguida de otra de todos los titulares de la Unión Europea (UE). Asiste el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Oporto.- PORTUGAL FORO.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, participa junto con la vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en una ponencia en el Foro Social de Oporto 2025. (Texto)

América

Washington/Pekín.- EEUU TIKTOK.- Este viernes Donald Trump tiene previsto hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, para determinar el futuro de la red social TikTok en Estados Unidos, después de extender el plazo para que la empresa se desvincule de la matriz china hasta el 16 de diciembre.

16:30h.- Brasilia.- BRASIL UE.- El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibe este viernes a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en Brasilia, donde está previsto que aborden los últimos detalles del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y el bloque comunitario. (Texto) (Foto)

Asia y África

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) concluye su reunión mensual de dos días sobre política monetaria de septiembre. (Texto) (Infografía)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Gobierno de Japón publica los datos del índice de precios de consumo (IPC) de mes precedente. (Texto)

10:00h.- Casablanca.- ÁFRICA FINANZAS.- Celebración de "Casablanca Business Forum" organizado por el diario Financial Times y el centro financiero marroquí Casa Finance City sobre el tema: "Posicionar las compañías africanas para el crecimiento en una economía global cambiante". Hotel Four Seasons

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245