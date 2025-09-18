Temas del día de EFE Economía del jueves 18 de septiembre de 2025

AEROPUERTOS INVERSIONES

Elche (Alicante) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia este jueves las inversiones previstas para los próximos años en los aeropuertos españoles de la red de Aena, acompañado del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, entre otros.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

.

FRANCIA HUELGA

París - Todos los sindicatos representativos de Francia organizan este jueves una jornada de huelga y manifestaciones contra los ajustes que para 2026 preparaba el Gobierno del ex primer ministro François Bayrou y ahora contra los planes presupuestarios de su sustituto, Sébastien Lecornu.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La principal manifestación sindical en París empieza a las 14:00h.

.

CODORNIU RESULTADOS

Barcelona - El consejero delegado del grupo bodeguero Raventós Codorniu, Sergio Fuster, da a conocer este jueves los últimos resultados de la compañía y las previsiones del grupo meses después de que trascendiera que el fondo de inversión Carlyle explora la venta del 68 % que controla de la compañía.

(Texto)

.

GUERRA COMERCIAL (Previa)

Pekín/Washington - Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto hablar el viernes por teléfono para ultimar los detalles del acuerdo alcanzado en Madrid sobre la red social TikTok, su primera conversación desde el pasado junio y en medio de las continuadas negociaciones comerciales.

(Texto)

.

MÉXICO CANADÁ

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una visita de dos días centrada en la postura común frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos y que incluye también temas clave de la relación bilateral como el T-MEC y las inversiones en sectores estratégicos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- BOLSAS IBEROAMÉRICA.- El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; el consejero delegado de BME, Juan Flames; y el presidente de la FIAB, inauguran la 52º Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). En el evento también participará el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (13h). Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad.

09:00h.- Madrid.- FRAUDE HIDROCARBUROS.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por fraude del IVA de hidrocarburos de Hafesa.- Audiencia Nacional, c/Límite s/n, San Fernando de Henares.

09:00h.- Madrid.- POLÍTICA AGRICULTURA -Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, protagoniza el desayuno informativo de Fórum Europa en el que abordará la actualidad sectorial; una intervención a la que dará paso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- SECTOR COSMÉTICO.- L’Oréal Groupe España y Portugal presenta el informe “La Esencialidad de la Belleza”, un estudio que analiza el impacto socioeconómico del sector a nivel global y de España. El acto contará con la asistencia de ejecutivos de L’Oréal Groupe España y Portugal, como su CEO, Juan Alonso de Lomas. Sede de L’Oréal (Calle Alcalá 546).

09:45h.- Barcelona.- CAIXABANK EMPRESAS.- Reempresa presenta el informe sobre la evolución de la compraventa de empresas en el marco de los 10 años de su actividad, con un análisis de la situación macroeconómica de CaixaBank Research y el apoyo de Cecot. Oficina “all in one” Barcelona. CaixaBank. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la cifra de pasajeros aéreos internacionales de agosto de 2025.

10:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Comparecencia de la directora de regulación de Aelec, Marta Castro, en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones en el Senado. C/ Bailén 3. Madrid.

10:00h.- Madrid.- MOTOR CONCESIONARIOS.- La patronal de los concesionarios españoles de vehículos, Faconauto, celebra un Observatorio sobre innovación, IA y transformación tecnológica. Auditorio Mutua Madrileña. Paseo de Eduardo Dato, 20.

10:00h.- Madrid.- TRABAJO SENADO.- La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado debate varias mociones. Senado.

10:00h.- Barcelona.- CODORNIU RESULTADOS.- El consejero delegado del grupo bodeguero Raventós Codorniu, Sergio Fuster, explica los últimos resultados de la compañía y las previsiones para los próximos meses. Hotel Alma. C/ Mallorca, 269. (Texto)

10:30h.- Elche (Alicante).- AEROPUERTOS INVERSIONES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta, junto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles, en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

10:45h.- Madrid. ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro Público español celebra una subasta de deuda.

13:00h.- Madrid.- JYSK ESTRATEGIA.- El grupo Jysk presenta el plan estratégico 2025-2028 en España, en un acto ene l que participa el director en España y Portugal, Carlos Haba Calle Montserrat, 26.

18:00h.- Barcelona.- BBVA SABADELL.- Acto informativo del BBVA en Barcelona para accionistas del Banco Sabadell para informar de las ventajas de su opa. Sede BBVA (Pza. Antoni Maura, 6)

Europa

París.- OCDE IA.- La OCDE publica un informe sobre la utilización de la inteligencia artificial por los gobiernos. Posteriormente (14 h.), los ministro español de Transformación Digital, Óscar López y brasileña de Gestión e Innovación en el Servicio Público, Esther Dweck, intervienen en un seminario en línea de la OCDE sobre el uso de la inteligencia artificial en la Administración.

París.- FRANCIA HUELGA.- Jornada de huelgas y manifestaciones convocadas por todos los sindicatos representativos contra el proyecto de presupuestos del Gobierno galo. La principal manifestación sindical en París empieza a las 14h. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- AIE MENA.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica un informe con proyecciones sobre el mercado de la electricidad en la región del norte de África y Oriente Medio (MENA).

00:01h.- Berlín.- PATENTES EUROPA.- La Oficina Europea de Patentes (OEP) publica un informe sobre las solicitudes de patentes de agricultura digital. (Texto)

10:00h.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega difunde su decisión sobre los tipos de interés básicos.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro en agosto.

10:30h.- Berlín.- UE ECONOMÍA.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, participa en una reunión con asociaciones económicas e industriales en Berlín para abordar los retos a nivel europeo. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, publica su boletín mensual de septiembre.

12:15h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, vota en tercera lectura los presupuestos para 2025, unas cuentas que se aprueban ahora al colapsar la anterior coalición en noviembre pasado antes de presentarlas. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra anuncia su decisión los tipos de interés en el Reino Unido. (Texto)

América

Ciudad de México.- MÉXICO CANADÁ.- Reunión oficial y conferencia conjunta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial de agosto de 2025, después de que en julio pasado registrase un superávit de 988 millones de dólares. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DESEMPLEO.- Argentina publica este jueves los datos de desempleo correspondientes al segundo trimestre de 2025, después de que alcanzase el 7,9 % en el primer trimestre del año. (Texto)

Asia y África

Bombay (India).- INDIA ECONOMÍA.- Se celebra el foro económico internacional ICC Global Business Summit, que reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, para impulsar la inversión y la transferencia tecnológica.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión mensual de dos días sobre política monetaria.

Somerset West (Sudáfrica).- G20 AGRICULTURA.- Comienza una reunión de ministros de Agricultural del G20, presidida por el titular sudafricano de esa cartera, John Steenhuisen, para abordar cuestiones como la seguridad alimentaria o la inversión agrícola inclusiva. (Texto)

10:30h.- Taipéi.- TAIWÁN TIPOS.- El Banco Central de Taiwán celebra su reunión trimestral de política monetaria, en la que se discutirán posibles cambios en los tipos de interés, actualmente del 2 %, el nivel más alto desde 2008.

