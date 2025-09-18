Sánchez pide a Merz que apoye el catalán en la UE y este propone traducción por inteligencia artificial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido apoyo al canciller alemán Friedrich Merz a la oficialidad del catalán en la Unión Europea y este se ha mostrado comprensivo aunque dice que "tendrán que ver" como se resuelve. Además, ha apuntado a una posible solución basada en la traducción mediante inteligencia artificial, aunque es consciente de que el desarrollo de esta tecnología todavía llevará tiempo.

En una rueda de prensa conjunta en Moncloa este jueves por la noche --tras la primera visita del dirigente alemán a España-- ambos han confirmado que han abordado este asunto, una de las exigencias de Junts para apoyar al Gobierno de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que trasladó a Merz su posición a favor de la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales en la UE, que necesita la unanimidad de todos los estados miembros para salir adelante, según ha recordado.

"Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", ha señalado Sánchez.

De su lado Merz ha asegurado que conoce la posición española, aunque también es consciente de lo complicado que es el servicio de traducción de idiomas en la UE. "Cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones", ha subrayado el canciller, que en el pasado ejerció como eurodiputado y conoce el sistema de primera mano.

"Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo", ha indicado a continuación.

Asimismo, ha añadido que entiende bien el interés de Sánchez "respecto a los desafíos lingüisticos" en España y sabe que las distintas lenguas cooficiales "son idiomas muy distintos que no se entienden todas entre sí". "Así que entiendo muy bien este interés. Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver", ha zanjado.