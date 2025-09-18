Espana agencias

Sánchez pide a Merz que apoye el catalán en la UE y este propone traducción por inteligencia artificial

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido apoyo al canciller alemán Friedrich Merz a la oficialidad del catalán en la Unión Europea y este se ha mostrado comprensivo aunque dice que "tendrán que ver" como se resuelve. Además, ha apuntado a una posible solución basada en la traducción mediante inteligencia artificial, aunque es consciente de que el desarrollo de esta tecnología todavía llevará tiempo.

En una rueda de prensa conjunta en Moncloa este jueves por la noche --tras la primera visita del dirigente alemán a España-- ambos han confirmado que han abordado este asunto, una de las exigencias de Junts para apoyar al Gobierno de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que trasladó a Merz su posición a favor de la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales en la UE, que necesita la unanimidad de todos los estados miembros para salir adelante, según ha recordado.

"Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", ha señalado Sánchez.

De su lado Merz ha asegurado que conoce la posición española, aunque también es consciente de lo complicado que es el servicio de traducción de idiomas en la UE. "Cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones", ha subrayado el canciller, que en el pasado ejerció como eurodiputado y conoce el sistema de primera mano.

"Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo", ha indicado a continuación.

Asimismo, ha añadido que entiende bien el interés de Sánchez "respecto a los desafíos lingüisticos" en España y sabe que las distintas lenguas cooficiales "son idiomas muy distintos que no se entienden todas entre sí". "Así que entiendo muy bien este interés. Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump y Xi tienen previsto conversar este viernes sobre el futuro de TikTok en EEUU

Infobae

Sheinbaum recibe a Carney en Palacio Nacional para tratar comercio e inversiones

Infobae

La huelga anti-recortes reúne en Francia a 500.000 personas y revive el malestar del 2023

Infobae

La agencia S&P Global Ratings eleva la calificación crediticia de SEPI desde A hasta A+

Infobae

Las mujeres en México ganan entre 14 y 18 % menos que los hombres, según expertas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”