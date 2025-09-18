Espana agencias

Montero pide discreción ante las conversaciones entre Zapatero y Puigdemont para que se desarrollen "en buenos términos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por la "discreción" sobre la reunión en Suiza entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se produce ante la negociación de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Montero ha señalado que el Ejecutivo mantiene dialogo fluido con todas las fuerzas políticas "más allá de la capacidad o no de llegar a acuerdos", ha indicado este jueves en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo.

La vicepresidenta socialista ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre si el encuentro en Suiza entre Zapatero y Puigdemont podría allanar el camino para la aprobación de las nuevas Cuentas Generales, ya que la negativa de Junts es el principal escollo del Gobierno.

Montero ha hecho hincapié en la discreción, tanto en las negociaciones como "en las conversaciones", señalando que es imprescindible que exista confianza entre los interlocutores.

"La confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre en unos buenos términos", ha indicado a continuación.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Este mismo jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó la celebración de la reunión y señaló que se produce en el marco de la negociación de los PGE de 2026, que serían los primeros de la presente legislatura.

En ese sentido reiteró que el Gobierno tiene intención de presentar el proyecto de Presupuestos y está buscando los apoyos de los grupos parlamentarios.

Estas reuniones entre PSOE y Junts en el extranjero y con la presencia de un mediador internacional se vienen celebrando aproximadamente una vez al mes desde diciembre de 2023 y en ellas solía participar el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero replica a Aznar sobre Israel: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal"

Montero replica a Aznar sobre

Torres avala el "cambio de tendencia" en La Palma tras una inversión estatal de más de 1.000 millones por el 'Tajogaite'

Torres avala el "cambio de

El acusado de matar a su expareja delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra) rechaza un acuerdo y renuncia a su abogado

El acusado de matar a

Feijóo carga contra el Gobierno por fallos en pulseras antimaltrato: "Quien pone depredadores en la calle debe dimitir"

Feijóo carga contra el Gobierno

CS pide a la jueza de la dana que requiera a À Punt todo el material grabado dentro del Cecopi tras ofrecerlo la cadena

CS pide a la jueza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

ECONOMÍA

Un vendedor de la ONCE

Un vendedor de la ONCE con una lista inabarcable de enfermedades y problemas físicos pierde la incapacidad absoluta: “No le impiden realizar otra actividad”

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio