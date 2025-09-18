Espana agencias

Maroto dice que nunca acusó "a nadie de asesino" y cree que la querella contra ella "no va a reescribir la historia"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha dicho que "nunca acusó a nadie de asesino" reiterando que ya hizo "una rectificación", pero cree que la querella que la Comunidad interpuso contra ella y que fue admitida a trámite este miércoles "no va a reescribir la historia".

En concreto, el 13 de marzo de este año, la portavoz socialista expresó ante los medios que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en las residencias". Al día siguiente, ella misma publicó un comunicado en redes sociales retractándose y especificando que su intención era "destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado".

Aún así, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, trasladó en un comunicado el 15 de marzo que la Comunidad mantendría la querella contra Maroto, al no haber conocido "rectificación formal". Entonces, recalcó que en política "no vale todo".

En declaraciones a los periodistas a las puertas de un colegio en el distrito de Puente de Vallecas, Maroto ha reprochado que se le cita por algo que ya ha "corregido". Al hilo, ha recordado que conoció sobre el asunto "por los medios" sin haber recibido todavía "ninguna comunicación" oficial.

La socialista considera que puede tratarse de "una cortina de humo" que "no va a tapar ni lo que pasó en las residencias" ni tampoco los "errores" que ha achacado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, ha acusado a ambos de "utilizar" la manifestación contra la Vuelta del pasado domingo, a la vez que ha invitado a Almeida a "corregir" al secretario general del PP autonómico, Alfonso Serrano, por llamar "gentuza" a algunos asistentes a la protesta.

"Vemos a un alcalde y una presidenta que no están a la altura de lo que se espera del pueblo madrileño, que estamos hablando de un genocidio en Gaza, que estamos hablando de una masacre, del sufrimiento de tantos niños y niñas y la población gazatí pues esto puede ser una cortina de humo", ha insistido.

Al hilo, ha afirmado que a los madrileños les "avergüenza" declaraciones como las del alcalde y la presidenta porque se trata de "una ciudad que alzó la voz, una ciudad digna".

"Una situación en la que yo creo que están atrapados", ha hecho hincapié, para volver después a insistir en que "la rectificación" sobre sus declaraciones en relación con los fallecidos en las residencias durante la pandemia "es pública".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero replica a Aznar sobre Israel: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal"

Montero replica a Aznar sobre

Torres avala el "cambio de tendencia" en La Palma tras una inversión estatal de más de 1.000 millones por el 'Tajogaite'

Torres avala el "cambio de

El acusado de matar a su expareja delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra) rechaza un acuerdo y renuncia a su abogado

El acusado de matar a

Feijóo carga contra el Gobierno por fallos en pulseras antimaltrato: "Quien pone depredadores en la calle debe dimitir"

Feijóo carga contra el Gobierno

CS pide a la jueza de la dana que requiera a À Punt todo el material grabado dentro del Cecopi tras ofrecerlo la cadena

CS pide a la jueza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

ECONOMÍA

Un vendedor de la ONCE

Un vendedor de la ONCE con una lista inabarcable de enfermedades y problemas físicos pierde la incapacidad absoluta: “No le impiden realizar otra actividad”

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio