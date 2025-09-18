Los forenses consideran que la enfermera de Kabiezes acusada de simular vacunaciones sufre un trastorno delirante

La enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi ha asegurado que no está "en condiciones de declarar" en el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia y en que los forenses han considerado que sufre un trastorno delirante que tenía "sin duda" impacto en su labor profesional y afectaba sus capacidades volitivas y cognitivas.

La Audiencia de Bizkaia ha celebrado esta jueves la cuarta sesión del juicio contra esta enfermera, que trabajó en el servicio de Pediatría de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022. Tras escuchar durante las sesiones anteriores los testimonios de más de 70 testigos y peritos, han comparecido ante el tribunal los dos expertos en Psiquiatría responsables del informe forense sobre el estado de la encausada, a la que examinaron este pasado miércoles.

El estudio concluye que se puede estimar una alteración de las capacidades cognitivas y volitivas de la enfermera para los hechos imputados.

Según han explicado los psiquiatras ante el tribunal, "el contenido delirante de sus ideas sin ninguna duda" afectaba a su labor como enfermera porque "son una serie de creencias que hablan de tratamientos que se relacionan muy íntimanente con una actividad sanitaria".

No obstante, han precisado, al ser un trastorno "encapsulado", el resto de comportamientos podrían ser "perfectamente adaptativos y normales".

Los psiquiatras han explicado que, en su historia clínica, "el primer contacto de que empiezan a aparecer signos de alarma de que está pasando algo" data del 9 de junio de 2021 y "se dice que ocho meses anteriores, finales del 20, ya hay unos compartamientos y unas ideaciones que hacen pensar en algún tipo de alteración".

"TAN ARRAIGADOS"

Uno de los expertos ha precisado "este tipo de trastornos delirantes tan estructurados, tan arraigados, que imprengnan el pensamiento de una manera tan fuerte de esta persona, tienen en principio un pronóstico bastante sombrío" y requieren habitualmente tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Por su parte, la enfermera ha rechazado prestar testimonio. "Me va a disculpar pero no estoy en condiciones de declarar", ha dicho al ser llamada por la presidenta del tribunal.