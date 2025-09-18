Espana agencias

Los convenios del metal fijan una jornada laboral de 38,3 horas semanales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La jornada media pactada por los convenios provinciales de la industria del metal se estableció en 2024 en 1.749 horas anuales, el equivalente a 38,31 horas semanales, tras una ligera reducción de 0,84 horas respecto al año previo.

Se trata de uno de los datos recogidos en el informe "La Negociación Colectiva en la Industria del Metal 2024" de la patronal Confemetal, donde se recoge también que el incremento medio salarial pactado en los convenios provinciales del año pasado fue del 3,12 %.

"La cifra está en línea con las recomendaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) (...) y supera ligeramente al incremento experimentado en el conjunto de los sectores económicos, que fue del 3,06 %", se destaca en el informe.

Sobre la jornada, la patronal del metal resalta que "la evolución del tiempo de trabajo demuestra que los acuerdos colectivos ajustan paulatinamente la jornada conforme la productividad lo permite".

Es la línea que defiende la patronal CEOE para oponerse a una reducción de jornada por ley, que es un ámbito que compete a la negociación colectiva y que debe adaptarse a las realidades de cada sector y territorio.

El informe también concluye que 43 convenios provinciales incorporaron cláusulas de revisión salarial en 2024.

De ellos, 30 incluyeron revisiones limitadas a un porcentaje máximo, mientras que 11 recogieron la fórmula clásica de garantía salarial, vinculada a la diferencia entre el incremento pactado y la tasa interanual del IPC.

La patronal del metal ha subrayado en la presentación de este informe alguno de los principales retos del sector empezando por la necesidad de incorporar profesionales cualificados.

Para ello reclaman una estrategia educativa orientada a incorporar talento a la industria, así como "la reducción de las cargas impositivas sobre la contratación y el cese del aumento de los costes laborales".

También han incidido en la importancia de la seguridad y la salud y han urgido a abordar el "auge del absentismo, especialmente causado por contingencias comunes".EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres enmarca una reunión entre Zapatero y Puigdemont como parte de la negociación de los Presupuestos

Torres enmarca una reunión entre

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista y premiará a Vingegaard

Ayuso concederá la Medalla de

El sector de la belleza inyectó a la economía 19.000 millones desde 2020, según un informe

Infobae

La cuenta corriente de la eurozona baja el superávit en julio un 12,5 % interanual

Infobae

Las licencias de obra para vivienda suben en julio en Alemania un 30 % interanual

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dialecto judeoespañol que aún

El dialecto judeoespañol que aún se habla en Ceuta y Melilla y que Marruecos quiere erradicar

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

Dos empleados de un desguace explican por qué les llegan muchos MG: “Es raro el mes que no entre alguno”

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

Un abogado laboralista explica cómo funciona el permiso de cuatro días por fuerza mayor: “Me sorprende ver lo desconocido que es”

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio