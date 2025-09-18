Los convenios del metal fijan una jornada laboral de 38,3 horas semanales

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La jornada media pactada por los convenios provinciales de la industria del metal se estableció en 2024 en 1.749 horas anuales, el equivalente a 38,31 horas semanales, tras una ligera reducción de 0,84 horas respecto al año previo.

Se trata de uno de los datos recogidos en el informe "La Negociación Colectiva en la Industria del Metal 2024" de la patronal Confemetal, donde se recoge también que el incremento medio salarial pactado en los convenios provinciales del año pasado fue del 3,12 %.

"La cifra está en línea con las recomendaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) (...) y supera ligeramente al incremento experimentado en el conjunto de los sectores económicos, que fue del 3,06 %", se destaca en el informe.

Sobre la jornada, la patronal del metal resalta que "la evolución del tiempo de trabajo demuestra que los acuerdos colectivos ajustan paulatinamente la jornada conforme la productividad lo permite".

Es la línea que defiende la patronal CEOE para oponerse a una reducción de jornada por ley, que es un ámbito que compete a la negociación colectiva y que debe adaptarse a las realidades de cada sector y territorio.

El informe también concluye que 43 convenios provinciales incorporaron cláusulas de revisión salarial en 2024.

De ellos, 30 incluyeron revisiones limitadas a un porcentaje máximo, mientras que 11 recogieron la fórmula clásica de garantía salarial, vinculada a la diferencia entre el incremento pactado y la tasa interanual del IPC.

La patronal del metal ha subrayado en la presentación de este informe alguno de los principales retos del sector empezando por la necesidad de incorporar profesionales cualificados.

Para ello reclaman una estrategia educativa orientada a incorporar talento a la industria, así como "la reducción de las cargas impositivas sobre la contratación y el cese del aumento de los costes laborales".

También han incidido en la importancia de la seguridad y la salud y han urgido a abordar el "auge del absentismo, especialmente causado por contingencias comunes".EFECOM