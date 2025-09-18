Las licencias de obra para vivienda suben en julio en Alemania un 30 % interanual

Berlín, 18 sep (EFECOM).- Las licencias de obra para la construcción de viviendas en Alemania aumentaron un 30 % interanual en julio, cuando se concedieron 22.100, lo que supuso 5.100 permisos más que un año atrás, cuando las autorizaciones cayeron al nivel más bajo desde 2009 para un mes de julio.

Según datos publicados este jueves por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), entre enero y julio se expidieron 131.800 autorizaciones de construcción para vivienda, un 6,6 % u 8.200 más respecto al mismo periodo de 2024.

Los datos se refieren tanto a permisos de construcción de viviendas en edificios nuevos como en edificaciones existentes, precisa el comunicado.

En el caso de edificios de construcción nueva, en julio se concedieron licencias para 17.800 viviendas, un 33,2 % o 4.400 más que en el mismo mes del año pasado.

Entre enero y julio la concesión de licencias para viviendas de nueva construcción creció un 8,2 % o en 8.100.

El número de permisos de construcción de viviendas unifamiliares creció un 15 % o en 3.300 respecto a un año atrás, hasta 25.400, y en las casas con dos viviendas las licencias cayeron, por contra, un 6,6 % o en 500, hasta 7.100.

En los edificios de apartamentos, el tipo de construcción más común, las licencias subieron un 5,6 % o en 3.700, hasta 69.300. EFECOM