Las bolsas europeas reaccionan con alzas a la bajada de tipos de la Reserva Federal

Madrid, 18 sep (EFECOM).- Las bolsas europeas reaccionan este jueves con alzas a la decisión, que daban ya por descontada, de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) de bajar la víspera los tipos de interés un cuarto de punto por el aumento de los riesgos para el empleo y el debilitamiento de las condiciones laborales.

En los primeros compases de la sesión de hoy, con el euro apreciándose un 0,08 % y cambiándose a 1,186 dólares, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 1,04 %; seguida de Milán, el 0,71 %; París, el 0,64 %; Madrid, el 0,43 %; y Londres, el 0,03 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se revaloriza, un 0,84 %.

Tras la decisión de la Fed, las revisiones de las previsiones económicas, que incluyen una mayor inflación, un mayor PIB y un menor desempleo, plantean dudas sobre la coherencia interna de la trayectoria de la política de la entidad, según el analista de Janus Henderson Dan Siluk.

La Bolsa de Tokio volvió a cerrar con récord este jueves en sus dos principales indicadores, de modo que el índice de referencia, el Nikkei, subió un 1,15 %; y el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,41 %.

Mientras, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 1,15 %, el parqué de Shenzhen perdió el 1,06 % y el Hang Seng, a falta del cierre, cede el 1,23 %.

Los futuros de Wall Street, que ayer cerraron con tono mixto, avanzan subidas del 0,36 % para el Dow Jones, del 0,47 % para el S&P 500 y del 0,64 % para el Nasdaq.

El oro responde a la bajada de tipos de la Fed con una caída del 0,25 % y con la onza en 3.651 dólares.

El petróleo también desciende: el Brent, de referencia en Europa, cede el 0,57 %, hasta los 67,56 dólares el barril; y el Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., se deja el 0,66 %, hasta los 63,53 dólares el barril.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años se muestra estable en el 2,674 %, al igual que la de España, que se encuentra en el 3,237 %.

El bitcóin sube un 1,30 % y se sitúa en 117.154 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)