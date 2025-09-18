La Xunta al alcalde de Monforte sobre la acogida de migrantes: "Si demostró ser solidario debería dar las gracias"

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha replicado al alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé --que le recriminó no haber consultado con el Ayuntamiento la reubicación de una parte de migrantes en este municipio -- que se trata de una "imposición" del Gobierno el envío de 317 menores y "sin ningún consenso".

"Galicia se ve en la obligación de poner a andar nuevos centros, el de Monforte es de una entidad social y está nuevo", ha sentenciado para explicar los motivos de elección del municipio. "Lamento que no le guste al señor Tomé, si siempre demostró ser una persona solidaria debería dar las gracias", ha dicho sobre el centro con 80 plazas.

Todo ello después de que el alcalde cuestionase que no se consultase con el Ayuntamiento la posibilidad de reubicar a una parte de los menores migrantes que el Ejecutivo quiere trasladar a Galicia al centro Francisco Suárez de Prodeme de la localidad.

"Advertimos al Gobierno -- central -- que si llegan 317 menores migrantes no nos queda más que crear nuevos centros", ha asegurado para incidir en que no hay en estos momentos "capacidad residencial" para acogerlos con los existentes.

"Por supuesto aceptamos que lleguen menores migrantes, pero en estos momentos estamos obligados a crear nuevos centros de protección para los que lleguen", ha aseverado para recalcar que en los últimos años la comunidad gallega acogió a 90 menores migrantes.

Por otra parte, ha explicado que la información de la que disponen se refiere a la llegada de 13 menores, "principalmente adolescentes, sobre 17 años, incluso muy cerca de la mayoría de edad", pero ha destacado que no tienen datos sobre cuándo llegarán, al ser preguntada por esta cuestión.

"Ahora está abierto el plazo de alegaciones de los expedientes que nos acaban de llegar", ha señalado sobre esos 13. Todo ello pidiendo al Gobierno central "más colaboración, información y financiación" al reiterar que Galicia "no cuenta" con la necesaria para dar respuesta a esta llegada de menores.