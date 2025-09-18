Espana agencias

La prima de riesgo de Argentina suera los 1.400 puntos, su máximo nivel en un año

Por Newsroom Infobae

Guardar

Buenos Aires, 18 sep (EFECOM).- La prima de riesgo de Argentina superó este jueves los 1.400 puntos básicos, su máximo nivel en un año, en medio de una creciente tensión en los mercados.

El indicador elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan subió este jueves un 20,7 %, hasta los 1.408 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde septiembre de 2024.

A la par, los títulos públicos argentinos en dólares se hundieron este jueves entre un 4,4 % y un 9,9 %, ante las crecientes dudas de los inversores sobre el escenario político y económico en el país suramericano.

La incertidumbre también golpea a las acciones argentinas, con caídas generalizadas de hasta el 11,9 %, y acelera la presión en el mercado cambiario, con una sostenida demanda de dólares para cobertura.

La cotización del dólar en el estatal Banco Nación subió este jueves 5 pesos, a un récord de 1.490 pesos para la venta al público.

El dólar también subió en el mercado informal, donde cerró en un nuevo máximo de 1.515 pesos por unidad, 25 pesos más que al cierre del miércoles último.

Aunque las tensiones en los mercados financieros de Argentina se suceden desde mediados de julio, se han acentuado en las últimas semanas por la fuerte incertidumbre entre los inversores sobre el rumbo económico y político de Argentina.

En lo económico, las dudas se ciernen sobre la capacidad de Argentina para afrontar sus pagos de deuda y hacer frente a las presiones cambiarias, los problemas para acumular reservas monetarias y el estancamiento de la economía.

En el plano político, los mercados miran con atención el proceso hacia las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, marcado por las tensiones entre el oficialismo y la oposición y un creciente nivel de desaprobación de la gestión de Milei en las encuestas.

Una derrota del oficialismo en octubre complicará las posibilidades del Gobierno para sacar adelante reformas estructurales en el Congreso después de diciembre, cuando se renueve parcialmente la composición de ambas cámaras parlamentarias. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez pide a Merz que apoye el catalán en la UE y este propone traducción por inteligencia artificial

Sánchez pide a Merz que

Trump y Xi tienen previsto conversar este viernes sobre el futuro de TikTok en EEUU

Infobae

Sheinbaum recibe a Carney en Palacio Nacional para tratar comercio e inversiones

Infobae

La huelga anti-recortes reúne en Francia a 500.000 personas y revive el malestar del 2023

Infobae

La agencia S&P Global Ratings eleva la calificación crediticia de SEPI desde A hasta A+

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”