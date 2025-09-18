Espana agencias

La empresa española Aurea Avionics gana un contrato de la OTAN para suministrar microdrones a los aliados

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha adjudicado un contrato marco a la tecnológica española Aurea Avionics para el suministro y el apoyo logístico de un microdron ligero diseñado para operaciones tácticas y despliegues rápidos.

En un comunicado, Aurea Avionics, especializada en sistemas aéreos no tripulados de pequeño tamaño, detalla que el contrato sitúa al dispositivo en el catálogo oficial de drones de la OTAN, lo que permite a todos los países aliados adquirirlo directamente a través del marco de adquisición de la NSPA y simplifica el acceso para las Fuerzas Armadas de los Estados miembros.

El dron, llamado Explorer Uncrewed Aerial System (Explorer UAS), pesa menos de dos kilogramos y se puede transportar en mochila. Combina portabilidad con capacidades de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), incluyendo un carga útil dual EO/IR con sensores visibles y térmicos que generan datos compatibles con el estándar STANAG4609 de la OTAN, un controlador robusto y un enlace de comunicaciones cifrado y resiliente para operaciones seguras.

"La selección del Explorer UAS supone una responsabilidad que refuerza nuestra visión fundacional: que la innovación europea puede aportar la agilidad que la OTAN necesita", señalan fuentes de Aurea Avionics. "Estamos ampliando nuestra capacidad de producción para responder a la demanda entrante manteniendo la flexibilidad necesaria para evolucionar junto a los requisitos operativos futuros de nuestros clientes", han agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP lanza una ofensiva en el Senado contra el hermano de Sánchez y exige sus registros de entrada y salida de Moncloa

El PP lanza una ofensiva

Compromís exige al Ministerio de Transportes cortar toda relación con la empresa vasca CAF por colaborar con Israel

Compromís exige al Ministerio de

El PP, sobre la reunión entre Zapatero y Puigdemont: "Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over"

El PP, sobre la reunión

El juicio contra el acusado de matar a su hermana embarazada y su sobrino de 3 años en Granada se celebrará en febrero

El juicio contra el acusado

Los forenses consideran que la enfermera de Kabiezes acusada de simular vacunaciones sufre un trastorno delirante

Los forenses consideran que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abren juicio oral a Raúl

Abren juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas por la difusión de vídeos sexuales de una menor

Detenido en Girona el líder de un clan asociado a la “Camorra” por el que la Justicia italiana pide 30 años de cárcel

Los Mossos desmantelan una narcopeluquería del Raval (Barcelona) y descubren una red de compraventa de relojes de lujo robados

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un vendedor de la ONCE con una lista inabarcable de enfermedades y problemas físicos pierde la incapacidad absoluta: “No le impiden realizar otra actividad”

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio