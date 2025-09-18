Espana agencias

La CNMV atribuye a la menor liquidez del mercado la sequía de salidas a bolsa

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 sep (EFECOM).- El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha atribuido a la menor liquidez que existe en el mercado la sequía de salidas a bolsa, y ha advertido de la excesiva fragmentación que existe en la negociación de los valores en las múltiples plataformas existentes.

San Basilio ha inaugurado este jueves la 52º Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) que este año acoge Madrid, en la que ha alertado de la reducción de salidas a bolsa que sufren los mercados a nivel global, a lo que se une un mayor número de exclusiones de bolsa.

Tal y como ha explicado el presidente de la CNMV, el menor número de salidas a bolsa no responde fundamentalmente a unas exigencias regulatorias "excesivas", y sí a los menores niveles de negociación y de liquidez.

"La falta de liquidez es un elemento fundamental" que hace que las empresas no se decidan a salir a bolsa, ha dicho San Basilio, que también ha advertido de la fragmentación que existe en la propia negociación de los valores en múltiples plataformas, muchas de ellas, fuera de los mercados transparentes y fuera del "escrutinio" de los supervisores.

En este sentido, ha destacado la ventajas que tiene para una empresa ser cotizada, y ha insistido en que hay que seguir trabajando para potenciar los mercados públicos, y que crezcan de forma coordinada con los privados.

Durante la inauguración de la jornada, el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Juan Flames, también ha insistido en que las bolsas son una piedra "angular" para el crecimiento de los países.

Las economías más prósperas son aquellas que cuentan con los mercados más sólidos. "No solo están mejor preparadas ante posibles crisis, sino que supone un pilar imprescindible en los esquemas de financiación pública y privada, a la vez que son grandes generadores de estabilidad", ha dicho.

En su intervención, Flames ha hecho referencia a los mercados iberoamericanos y ha destacado que América Latina es una región "dinámica", con una entrada de inversión extranjera directa que rozó los 190.000 millones de dólares en 2024.

España es uno de los mayores contribuyentes, con una media del 40 % de esta inversión, según ha dicho Flames, quien también ha asegurado que a la inversa, las cifras son notables, ya que la inversión de la región en España creció un 47 % el pasado ejercicio, el cuarto mayor registro de la serie histórica.

El consejero delegado de BME también ha puesto en valor que las bolsas iberoamericanas están bien posicionadas para la entrada de capital y muestran valoraciones muy atractivas, a pesar de acumular una subida del 23 % (en dólares) desde principios de año, muy por encima en otras zonas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El sector de la belleza inyectó a la economía 19.000 millones desde 2020, según un informe

Infobae

La cuenta corriente de la eurozona baja el superávit en julio un 12,5 % interanual

Infobae

Las licencias de obra para vivienda suben en julio en Alemania un 30 % interanual

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves 18 de septiembre de 2025

Infobae

Teset Capital se adjudica por 20 millones la planta de valorización de residuos Sologas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

Dos empleados de un desguace explican por qué les llegan muchos MG: “Es raro el mes que no entre alguno”

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

Un abogado laboralista explica cómo funciona el permiso de cuatro días por fuerza mayor: “Me sorprende ver lo desconocido que es”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio