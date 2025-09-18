La CNMV atribuye a la menor liquidez del mercado la sequía de salidas a bolsa

Madrid, 18 sep (EFECOM).- El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha atribuido a la menor liquidez que existe en el mercado la sequía de salidas a bolsa, y ha advertido de la excesiva fragmentación que existe en la negociación de los valores en las múltiples plataformas existentes.

San Basilio ha inaugurado este jueves la 52º Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) que este año acoge Madrid, en la que ha alertado de la reducción de salidas a bolsa que sufren los mercados a nivel global, a lo que se une un mayor número de exclusiones de bolsa.

Tal y como ha explicado el presidente de la CNMV, el menor número de salidas a bolsa no responde fundamentalmente a unas exigencias regulatorias "excesivas", y sí a los menores niveles de negociación y de liquidez.

"La falta de liquidez es un elemento fundamental" que hace que las empresas no se decidan a salir a bolsa, ha dicho San Basilio, que también ha advertido de la fragmentación que existe en la propia negociación de los valores en múltiples plataformas, muchas de ellas, fuera de los mercados transparentes y fuera del "escrutinio" de los supervisores.

En este sentido, ha destacado la ventajas que tiene para una empresa ser cotizada, y ha insistido en que hay que seguir trabajando para potenciar los mercados públicos, y que crezcan de forma coordinada con los privados.

Durante la inauguración de la jornada, el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Juan Flames, también ha insistido en que las bolsas son una piedra "angular" para el crecimiento de los países.

Las economías más prósperas son aquellas que cuentan con los mercados más sólidos. "No solo están mejor preparadas ante posibles crisis, sino que supone un pilar imprescindible en los esquemas de financiación pública y privada, a la vez que son grandes generadores de estabilidad", ha dicho.

En su intervención, Flames ha hecho referencia a los mercados iberoamericanos y ha destacado que América Latina es una región "dinámica", con una entrada de inversión extranjera directa que rozó los 190.000 millones de dólares en 2024.

España es uno de los mayores contribuyentes, con una media del 40 % de esta inversión, según ha dicho Flames, quien también ha asegurado que a la inversa, las cifras son notables, ya que la inversión de la región en España creció un 47 % el pasado ejercicio, el cuarto mayor registro de la serie histórica.

El consejero delegado de BME también ha puesto en valor que las bolsas iberoamericanas están bien posicionadas para la entrada de capital y muestran valoraciones muy atractivas, a pesar de acumular una subida del 23 % (en dólares) desde principios de año, muy por encima en otras zonas. EFE