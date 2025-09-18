La Bolsa de Tokio vuelve a cerrar con récord tras el recorte de tipos de la Fed

Tokio, 18 sep (EFECOM).- La Bolsa de Tokio volvió a cerrar con récord este jueves en sus dos principales indicadores, tras la buena acogida de los inversores de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar la víspera los tipos de interés por primera vez en nueve meses.

El índice de referencia el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió un 1,15 %, ó 513,05 puntos, hasta un nuevo cierre récord de 45.303,43 enteros. Por primera vez, se situó por encima de la barrera psicológica de los 45.000.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,41 %, ó 13,04 puntos, hasta situarse en otro máximo de 3.158,87 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y en pocos minutos logró borrar las pérdidas de la víspera, tras la decisión del banco central estadounidense de recortar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia y de que apuntara a nuevas rebajas hasta diciembre, en un momento marcado por la ralentización económica y los crecientes riesgos a la baja para el empleo en el país norteamericano.

La plaza nipona amplió ganancias durante toda la negociación y estableció también nuevos máximos intradía en sus dos selectivos, espoleada por las compras principalmente en el sector de los semiconductores, que atraviesa un momento de bonanza ante las expectativas de una mayor demanda por la inteligencia artificial.

Es la quinta sesión récord en Tokio en las últimas seis sesiones y, en lo que va de año, las ganancias del Nikkei, del 14 %, ya han superado a las de los índices bursátiles estadounidense y europeos.

Mientras, factores que desvalorizan las acciones locales, como la inflación y el estancamiento político, van desapareciendo gradualmente, según valoraciones de analistas locales al diario especializado Nikkei.

En la sección principal, 912 empresas subieron hoy frente a 637 que bajaron, mientras que 69 cerraron sin cambios.

Entre las empresas más negociadas estuvieron las vinculadas a la industria de los chips: Disco (+5,05 %), Tokyo Electron (+4,96 %), Softbank (+1,07 %) y Advantest (+4,94 %) coronaron la lista.

Entre las tres empresas de mayor capitalización, la automovilística Toyota bajó el 0,33 %, el banco Mitsubishi UFJ avanzó un 0,1 % y la tecnológica Sony subió un 3,89 %

El volumen de negociación ascendió a 4,85 billones de yenes (unos 27.920 millones de euros). EFECOM

