Espana agencias

La Bolsa de Tokio vuelve a cerrar con récord tras el recorte de tipos de la Fed

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tokio, 18 sep (EFECOM).- La Bolsa de Tokio volvió a cerrar con récord este jueves en sus dos principales indicadores, tras la buena acogida de los inversores de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar la víspera los tipos de interés por primera vez en nueve meses.

El índice de referencia el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió un 1,15 %, ó 513,05 puntos, hasta un nuevo cierre récord de 45.303,43 enteros. Por primera vez, se situó por encima de la barrera psicológica de los 45.000.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,41 %, ó 13,04 puntos, hasta situarse en otro máximo de 3.158,87 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y en pocos minutos logró borrar las pérdidas de la víspera, tras la decisión del banco central estadounidense de recortar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia y de que apuntara a nuevas rebajas hasta diciembre, en un momento marcado por la ralentización económica y los crecientes riesgos a la baja para el empleo en el país norteamericano.

La plaza nipona amplió ganancias durante toda la negociación y estableció también nuevos máximos intradía en sus dos selectivos, espoleada por las compras principalmente en el sector de los semiconductores, que atraviesa un momento de bonanza ante las expectativas de una mayor demanda por la inteligencia artificial.

Es la quinta sesión récord en Tokio en las últimas seis sesiones y, en lo que va de año, las ganancias del Nikkei, del 14 %, ya han superado a las de los índices bursátiles estadounidense y europeos.

Mientras, factores que desvalorizan las acciones locales, como la inflación y el estancamiento político, van desapareciendo gradualmente, según valoraciones de analistas locales al diario especializado Nikkei.

En la sección principal, 912 empresas subieron hoy frente a 637 que bajaron, mientras que 69 cerraron sin cambios.

Entre las empresas más negociadas estuvieron las vinculadas a la industria de los chips: Disco (+5,05 %), Tokyo Electron (+4,96 %), Softbank (+1,07 %) y Advantest (+4,94 %) coronaron la lista.

Entre las tres empresas de mayor capitalización, la automovilística Toyota bajó el 0,33 %, el banco Mitsubishi UFJ avanzó un 0,1 % y la tecnológica Sony subió un 3,89 %

El volumen de negociación ascendió a 4,85 billones de yenes (unos 27.920 millones de euros). EFECOM

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El sector de la belleza inyectó a la economía 19.000 millones desde 2020, según un informe

Infobae

La cuenta corriente de la eurozona baja el superávit en julio un 12,5 % interanual

Infobae

Las licencias de obra para vivienda suben en julio en Alemania un 30 % interanual

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves 18 de septiembre de 2025

Infobae

Teset Capital se adjudica por 20 millones la planta de valorización de residuos Sologas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

Dos empleados de un desguace explican por qué les llegan muchos MG: “Es raro el mes que no entre alguno”

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

Un abogado laboralista explica cómo funciona el permiso de cuatro días por fuerza mayor: “Me sorprende ver lo desconocido que es”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio