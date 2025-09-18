La Bolsa de Shanghái cae un 1,15 % y la de Shenzhen un 1,06 %

Shanghái (China), 18 sep (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó este jueves un 1,15 %, tras ceder 44,68 puntos, hasta los 3.831,66.
Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió 139,8 unidades (-1,06 %) y finalizó con 13.075,66. EFECOM
