La Bolsa de Seúl se eleva un 1,40 % y registra un máximo histórico tras recorte de la Fed

Por Newsroom Infobae

Seúl, 18 sep (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este jueves con una subida del 1,40 %, alcanzando su puntaje histórico más alto tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar los tipos de interés después de nueve meses.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió 47,90 puntos, situándose en 3.461,30 enteros. Se negociaron 12,09 billones de wones (8.700 millones de dólares).

El cierre de esta sesión supone el dato histórico más alto tras el previo récord de 3.449,62 unidades, registrado el pasado martes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, creció un 1,37 %, o 11,58 puntos, para llegar a las 857,11 unidades.

El desempeño positivo del parqué surcoreano, después de que la Fed anunciara un recorte de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia y diera señales de disminuciones adicionales en el resto del año debido a los flojos resultados del mercado laboral en Estados Unidos, tuvo lugar tras haber caído más del 1 % en la sesión previa.

Los encargados de las políticas económicas de Corea del Sur dijeron este jueves en una reunión que ven un efecto "limitado" del recorte de la Fed en la economía local.

Sin embargo, hay cautela entre los inversores tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su Administración evaluará imponer aranceles más altos a los semiconductores y productos farmacéuticos.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, saltó un 2,94 %, superando el umbral de los 80.000 wones por primera vez en un año y un mes. Su principal competidor, SK Hynix, también tuvo un desempeño notable con una subida del 5,85 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se elevó un 1,29 %, y la tecnológica Naver un 2,14 %.

En el sector automovilístico, el fabricante líder surcoreano Hyundai Motor creció un 1,16 % y su empresa hermana Kia un 1,09 %. La principal química LG Chem saltó un 3,08 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se incrementó un 0,88 % y Celltrion cerró plano. La principal siderúrgica POSCO Holdings subió un 0,35 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace descendió un 0,68 %, mientras la energética Doosan Enerbility bajó un 1,14 %. La principal firma de logística HMM también cayó un 2,13 %.

En la construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries bajó un 1,28 % y Hanwha Ocean un 1,77 %. La financiera KB Financial Group descendió un 0,76 %

El won se depreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1387,80 unidades, 7,7 unidades más que en la sesión previa. EFECOM

