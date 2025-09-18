La agencia S&P Global Ratings eleva la calificación crediticia de SEPI desde A hasta A+

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings (S&P) ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde 'A' a 'A+', con perspectiva 'estable', ha informado S&P en un comunicado.

S&P confirma que la calificación crediticia a corto plazo se sitúa en el 'A-1' y espera que la calificación de la SEPI evolucione "en línea" con España.

La agencia de calificación crediticia considera que la SEPI "mantendrá su papel fundamental y su vínculo integral con el Gobierno español".

La calificación soberana española aumentó hasta el 'A+' hace una semana y S&P incidió entonces en la mayor solidez de una economía menos vulnerable a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y poco expuesta a la política arancelaria de Estados Unidos.

En su informe publicado el pasado viernes, la agencia proyectó un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá en 2025 un avance del PIB del 2,6 %, tres veces más que lo previsto de media para la eurozona. EFECOM