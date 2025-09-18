Espana agencias

La aduana de Melilla reanuda su actividad tras la suspensión por el Paso del Estrecho

Melilla, 18 sep (EFECOM).- La aduana comercial de Melilla ha reanudado su actividad tras la suspensión durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), que finalizó el pasado 15 de septiembre.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha confirmado que los operadores, junto con la aduana, ya están coordinando diferentes actuaciones para ver si hay alguna importación o exportación pendiente de realizar en la ciudad autónoma y que su funcionamiento “siga su cauce, tal y como se había hecho anteriormente”.

A preguntas de los periodistas, la delegada ha señalado que, una vez finalizada la OPE, ya se están haciendo esas comunicaciones, por lo que aquellas personas que quisieran realizar alguna expedición comercial por la aduana comercial podrían hacerlo.

“Se habló de una suspensión mientras duraba la OPE y de una reanudación en el momento en el que finalizara”, ha precisado Moh ante las voces que “han enfocado todo en un cierre de la aduana y otra vez negociaciones para reabrir”.

Por ello, ha instado a esperar estos días para ver si algún empresario u operador privado quiere hacer alguna importación o exportación. “A partir de ahí, iremos viendo lo que se va produciendo”, ha dicho la delegada.

La aduana comercial de Melilla llevó a cabo el 15 de enero de este año su primera exportación desde que Marruecos la cerró de forma unilateral el 1 de agosto de 2018, mientras que la primera importación, un camión de pescado, tuvo lugar el 20 de febrero.

El 8 de julio, tres semanas después de empezar la OPE, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, denunció públicamente el cierre de la aduana comercial casi seis meses después de su reapertura, ante lo cual el Ministerio de Exteriores afirmó que el acuerdo entre España y Marruecos sobre las aduanas de Melilla y Ceuta prevé “modular” e incluso “detener temporalmente” el paso de mercancías en momentos de especial afluencia en las fronteras como el Paso del Estrecho. EFECOM

