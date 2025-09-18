Espana agencias

Indígenas de Ecuador convocan a un "paro nacional indefinido" contra el alza del diésel

Guayaquil (Ecuador), 18 sep (EFECOM).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país andino, decidió este jueves convocar a un "paro nacional inmediato e indefinido" en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que decretó el pasado viernes el presidente Daniel Noboa.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró en una rueda de prensa que habían analizado "profunda y minuciosamente" la medida anunciada por el Gobierno y que eso los llevó a "convocar a las bases, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil al paro nacional" y a tomar "de manera unánime" otras nueve medidas.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 sendas protestas masivas cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar los subsidios a los combustibles, lo que llevó a que los mendatarios diesen marcha atrás y mantuviesen congelados los precios de los carburantes subsidiados.

Con esta medida, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas. EFECOM

