El Supremo mantiene en prisión a Cerdán al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha acordado mantener en prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, rechazando así su última petición, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas en el marco de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
