Espana agencias

El superávit comercial de Argentina cae un 25,2 % interanual en agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Buenos Aires, 18 sep (EFECOM).- Argentina registró en agosto pasado un superávit comercial de 1.402 millones de dólares (unos 1.189 millones de euros), con una caída del 25,2 % respecto al mismo mes de 2024 y un fuerte salto en las importaciones, indicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El saldo positivo de agosto implicó de todas formas una subida del 54,5 % con respecto al superávit logrado en julio pasado, que había sido de 907 millones de dólares.

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 21 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en agosto un 23,1 % interanual, a un total de 14.327 millones de dólares, según el Indec.

En agosto Argentina realizó exportaciones por 7.865 millones de dólares, un 16,4 % más que el mismo mes en 2024.

En tanto, las importaciones, por valor de 6.463 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 32,4 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno del presidente, Javier Milei.

En los primeros ocho meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 5.071 millones de dólares, con exportaciones por 55.367 millones e importaciones por 50.296 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones de dólares, desde un saldo negativo por 6.925 millones de dólares en 2023. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez defiende que Netanyahu se equivoca: "El terrorismo no se vence con un ataque indiscriminado sobre civiles"

Sánchez defiende que Netanyahu se

La Abogacía apuesta por la digitalización de la Justicia con un Consejo Asesor que analizará cambios tecnológicos

La Abogacía apuesta por la

Una marcha en Madrid denuncia el "genocidio" de Israel y apoya a la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Infobae

Ábalos reclama 25.000 euros a Miss Asturias por presuntas calumnias e injurias

Ábalos reclama 25.000 euros a

El PP acusa a Sumar de querer "blanquear al PSOE" con su propuesta de crear una Oficina Anticorrupción

El PP acusa a Sumar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”