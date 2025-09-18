El superávit comercial de Argentina cae un 25,2 % interanual en agosto

Buenos Aires, 18 sep (EFECOM).- Argentina registró en agosto pasado un superávit comercial de 1.402 millones de dólares (unos 1.189 millones de euros), con una caída del 25,2 % respecto al mismo mes de 2024 y un fuerte salto en las importaciones, indicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El saldo positivo de agosto implicó de todas formas una subida del 54,5 % con respecto al superávit logrado en julio pasado, que había sido de 907 millones de dólares.

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 21 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en agosto un 23,1 % interanual, a un total de 14.327 millones de dólares, según el Indec.

En agosto Argentina realizó exportaciones por 7.865 millones de dólares, un 16,4 % más que el mismo mes en 2024.

En tanto, las importaciones, por valor de 6.463 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 32,4 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno del presidente, Javier Milei.

En los primeros ocho meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 5.071 millones de dólares, con exportaciones por 55.367 millones e importaciones por 50.296 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones de dólares, desde un saldo negativo por 6.925 millones de dólares en 2023. EFECOM