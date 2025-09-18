El presidente Lula dice que no tiene ninguna relación con Trump

Londres, 18 sep (EFECOM).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró a la BBC que no tiene "ninguna relación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y avisó que el pueblo estadounidense "pagará" por los errores del mandatario republicano.

En una entrevista con la BBC divulgada hoy, Lula se refirió a la falta de comunicación con Trump al indicar que nunca intentó hablar con él por teléfono porque "nunca quiso conversar" y no pudo describir su vínculo con el republicano porque "no hay ninguna relación".

Trump había llegado a decir que el presidente de Brasil podía "llamarlo cuando quisiera", pero Lula insistió en que los miembros de la Administración republicana "no quieren hablar".

Asimismo, el presidente calificó los aranceles de "eminentemente políticos" y que, como resultado, los consumidores estadounidenses pueden afrontar precios más altos por los productos brasileños.

Si bien EE. UU. tiene un superávit comercial con Brasil, Trump impuso el pasado julio aranceles del 50 % a los productos brasileños, a raíz de los cargos por golpe de Estado contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Los aranceles impuestos por Trump han afectado a las exportaciones brasileñas a EE. UU., como el café y la carne de res, que, según Lula, se encarecerían. "El pueblo estadounidense pagará por los errores que el presidente Trump está cometiendo en su relación con Brasil", dijo.

Además, afirmó que se enteró de los aranceles impuestos por EE. UU. a través de los periódicos en Brasil porque Trump "no se comunicó de manera civilizada. Simplemente los publicó (los aranceles) en su portal, en las redes sociales".

Pese a las dificultades con la actual Administración estadounidense, el presidente brasileño dejó claro que es una excepción y dijo que entabló vínculos con expresidentes estadounidenses, primeros ministros del Reino Unido, la Unión Europea (UE), China, Ucrania, Venezuela y "todos los países del mundo". EFECOM