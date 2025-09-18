Espana agencias

El PP, sobre la reunión entre Zapatero y Puigdemont: "Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que la reunión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente catalán Carles Puigdemont evidencia que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "mendiga una vida extra" cuando está en situación de "game over".

"Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over (juego terminado)", ha afirmado la dirigente del PP en una rueda de prensa al ser preguntada por ese encuentro que Zapatero y Puigdemont mantendrán fuera de España que ha confirmado este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Así, Torres no ha desmentido esa entrevista y ha enmarcado esa reunión en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, ya que, según ha dicho en Onda Cero, el Gobierno tiene intención de presentar las cuentas públicas y está buscando los apoyos de los grupos parlamentarios

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por la "discreción" sobre esa reunión en Suiza y ha señalado que el Ejecutivo mantiene dialogo fluido con todas las fuerzas políticas "más allá de la capacidad o no de llegar a acuerdos".

ANTES EL NEGOCIADOR ERA SANTOS CERDÁN

Montero ha hecho hincapié en la discreción, tanto en las negociaciones como "en las conversaciones", señalando que es imprescindible que exista confianza entre los interlocutores. "La confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre en unos buenos términos", ha subrayado.

Estas reuniones entre PSOE y Junts en el extranjero y con la presencia de un mediador internacional se vienen celebrando aproximadamente una vez al mes desde diciembre de 2023 y en ellas solía participar el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís exige al Ministerio de Transportes cortar toda relación con la empresa vasca CAF por colaborar con Israel

Compromís exige al Ministerio de

La empresa española Aurea Avionics gana un contrato de la OTAN para suministrar microdrones a los aliados

La empresa española Aurea Avionics

Un testigo ratifica que contactó con Errejón tras la denuncia de Mouliaá: "Es lamentable, estamos para lo que necesites"

Un testigo ratifica que contactó

Comunes exigen al Gobierno una investigación internacional por los ataques a la flotilla humanitaria con destino a Gaza

Comunes exigen al Gobierno una

El TSJ de Navarra confirma una condena a 12 años de prisión a un hombre que violó a su hermanastra en Pamplona

El TSJ de Navarra confirma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega una indemnización

La Justicia niega una indemnización de 30.000 euros a un conductor de Bimbo que fue despedido por retrasos en las rutas y quejas de los clientes

Abren juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas por la difusión de vídeos sexuales de una menor

Detenido en Girona el líder de un clan asociado a la “Camorra” por el que la Justicia italiana pide 30 años de cárcel

Los Mossos desmantelan una narcopeluquería del Raval (Barcelona) y descubren una red de compraventa de relojes de lujo robados

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

ECONOMÍA

“Vete haciendo la carta de

“Vete haciendo la carta de despido, te daré motivos”: la directora de una fundación contra la violencia de género es despedida tras ‘romper’ su relación con el presidente

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un vendedor de la ONCE con una lista inabarcable de enfermedades y problemas físicos pierde la incapacidad absoluta: “No le impiden realizar otra actividad”

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio