El petróleo Brent baja un 0,75 %, hasta los 67,44 dólares

Londres, 18 sep (EFECOM).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre bajó este jueves un 0,75 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 67,44 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,51 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 67,95 dólares.

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4-4,25 %, su primera rebaja desde diciembre de 2024.

Además, los últimos datos de inventarios en ese país mostraron un aumento en las reservas de destilados, lo que avivó las preocupaciones sobre una menor demanda de combustible.

El mercado continúa pendiente de posibles sanciones adicionales por parte de la Unión Europea a Rusia, que podrían conllevar posibles interrupciones del suministro de petróleo ruso.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamamiento este jueves a los países europeos para que dejen de comprar crudo a Moscú, asegurando que si los precios del 'oro negro' bajan, Rusia se verá obligada a abandonar la guerra en Ucrania. EFECOM