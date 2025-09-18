El masajista niega las agresiones sexuales a las tres menores y dice que fueron ellas las que le pidieron masajes

El masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres menores en 2021 ha negado los hechos y ha afirmado que fueron las chicas las que les solicitaron los masajes, que fueron "normales". Así, ha negado haberles metido los dedos en la cavidad vaginal y ha remarcado que tampoco les tocó los pechos.

En la cuarta sesión que por estos hechos se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa, este jueves ha sido el turno del acusado, para el que se pide una pena de 45 años de cárcel por las presuntas agresiones sexuales a tres menores que tenían entre 13 y 15 años en el momento de los hechos.

Así, ha relatado que las tres víctimas eran amigas de su hijo y de su hijastra, aunque una de ellas tenía inicialmente menor vinculación, y que les conocía porque solían acudir a su casa. Asimismo, ha apuntado que ya le había realizado estos masajes relajantes a su hijastra, y que posteriormente también le dio a una de las víctimas, "muy amiga" de ella, y ha detallado que se trataba de "algo natural y normal".

Además, ha señalado que esta chica "decía que tenía problemas en casa, a veces venía llorando, que no le hacían caso" y, por ello, en una ocasión llegaron a comprarle ropa cuando fueron de compras con su hijastra y su mujer. También ha apuntado que fue su mujer la que le regaló un 'satisfyer' a la menor".

El acusado ha asegurado que no se comunicaba con estas menores por redes sociales y no ha reconocido los mensajes de un grupo de Whatsapp por el que, supuestamente, había mantenido conversaciones con las víctimas.

En este sentido, ha explicado que el número de móvil vinculado a ese grupo pertenecía a su hijo y ha sugerido que era éste quien se mensajeaba con las menores. A este respecto, ha señalado que no conocía los mensajes de ese grupo y que cuando su hijo recibió "amenazas" le quitó la tarjeta del móvil para que "no tuviera más", algo que no contó a los agentes porque quería "protegerle".

El presunto agresor ha asegurado que "nunca" metió los dedos por la cavida vaginal de las chicas y que los masajes los realizaba por "la espalda, el pectoral y el abdomen", pero que no les tocó los pechos "solo el contorno". Además, ha apuntado que para este masaje no era necesario bajar la ropa interior, "solo un poco con la toalla".

Asimismo, ha asegurado que no fue él el que le ofreció los masajes a las menores sino que "fueron ellas las que los pidieron". De este modo, ha detallado que a una de ellas le realizó "tres" y a las otras dos, uno a cada una, a una de las cuales se lo dio "para ayudar a mi hijo, porque la chica le gustaba".

El acusado, que en su declaración ha sido escueto y ha dicho no recordar la mayoría de las cuestiones que le han preguntado, ha asegurado que nunca ha escrito a las menores y que ellas contactaban con él "en la consulta o en casa", al tiempo que ha afirmado que no hablaba con ellas de temas personales.

En cuanto a la madre de una de las víctimas, ha asegurado que solo le dio un masaje relajante muscular, tras haber ganado un sorteo, y que la cita se concertó a través del móvil que pertenece a su hijo.

También ha señalado que las chicas "nunca le hablaron de ansiedad" y ha admitido que no había hablado con los padres y que estos nunca estuvieron presentes cuando se realizaban los masajes y tampoco ningún adulto. "Ellas lo pedían y yo se lo hacía como favor de amigo". En este punto, ha remarcado que cuando realizaba los masajes "una menor acompañaba a otra, para tener testigos".

PSICÓLOGAS

En la sesión de este jueves también han declarado dos psicólogas del equipo psicosocial judicial que realizaron un informe en 2021 tras evaluar a las tres chicas tras las denuncias presentadas.

En su declaración, han asegurado que ninguna de las tres presentaba un "malestar clínicamente significativo" que fuera "incapacitante" para llevar a cabo una vida normal, y que en una de las chicas se apreciaban "síntomas de afectación psicológica relacionados con estrés postraumático y depresión".

En ese sentido, han aclarado que, aunque en el momento de realizar esa evaluación no se encontraran esos síntomas en las menores, "no quiere decir que en otro momento, a medio o largo plazo, puedan aparecer" porque se trata de edades adolescentes en las que su personalidad "está en formación".

Tras señalar que en estas menores "no se percibieron rasgos de que quisieran exagerar, ni interés por obtener ningún beneficio secundario", las peritos han apuntado que las tres tenían entornos familiares "de vulnerabilidad, con dificultades" y que, en concreto, una de las chicas "había desarrollado mucha resiliencia", mientras que otra tenía "sentimientos de culpabilidad" y la tercera no fue en el momento capaz de "verbalizar aspectos centrales de los hechos".

La cuarta sesión de este juicio ha tenido que ser suspendida por un tiempo, que finalmente ha pasado de una hora, para tratar de localizar a un testigo que había sido citado y que no había comparecido en días anteriores. Finalmente, no ha acudido y la sesión ha continuado.

Tras la declaración del acusado, las partes han presentado sus conclusiones definitivas. Pese a que estaba previsto que finalizara este jueves, el juicio continuará con una sesión más este viernes, cuando está previsto que quede listo para sentencia.