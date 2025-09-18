El juicio contra el acusado de matar a su hermana embarazada y su sobrino de 3 años en Granada se celebrará en febrero

Un jurado popular enjuiciará del 16 al 19 de febrero en la Audiencia de Granada al hombre acusado de matar, en mayo de 2023, a su hermana embarazada de ocho meses y a su sobrino de 3 años en la vivienda en la que residían en la localidad de Las Gabias. Un caso en el que se ha apuntado a rencillas familiares por una herencia como posible móvil de los asesinatos.

El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales después de que la Fiscalía haya solicitado prisión permanente revisable para el acusado. Fue detenido apenas dos días después de los crímenes y permanece desde entonces en prisión provisional a la espera del juicio.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía acusa al procesado, de 39 años, de tejer un "plan preconcebido" para acabar con la vida de su hermana y de su sobrino aquella mañana del 27 de mayo de 2023.

Le atribuye dos delitos de asesinato: el de la madre y el del menor, siendo este último el que conlleva la petición de la prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima dada su corta edad, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Junto a ello, le acusa de un delito de aborto, otro de incendio y un último delito de allanamiento de morada, sumando con todo ello otros 48 años más de cárcel a la petición de prisión permanente revisable.

Según el relato de la Fiscalía, el acusado condujo su vehículo aquella mañana desde Torredelcampo (Jaén) --donde residía-- hasta la vivienda de Las Gabias de su hermana. Una vez allí presuntamente se colocó una gorra y una mascarilla quirúrgica para ocultar su rostro, cogió una barra de hierro de gran tamaño acabada en punta y accedió por la puerta principal con un juego de llaves que su hermana había perdido y de las que él "se apoderó".

Nada más acceder al interior de la vivienda, se encontró con ella, que se encontraba en el recibidor, y "aprovechándose de la sorpresa de la víctima, de la diferencia de corpulencia entre ambos y de su avanzado estado de gestación", se "abalanzó" sobre ella y comenzó presuntamente a golpearla con la barra de hierro en diversas partes del cuerpo "salvajemente". Posteriormente, "mantuvo la barra presionada contra el cuello de la víctima y procedió a asfixiarla" provocando su muerte.

La Fiscalía mantiene que el acusado "era plenamente consciente de que su hermana se encontraba embarazada de 32 semanas y de que el fallecimiento de ésta provocaría necesariamente la muerte del feto", como así ocurrió. A continuación, el acusado se desplazó hasta el dormitorio en el que se encontraba su sobrino de 3 años, al que también "golpeó" e "hirió" de "forma mortal", según se desprende del escrito.

Acto seguido puso los dos cuerpos sobre una cama, los cubrió con la ropa de cama y prendió fuego a la misma. El fuego se extinguió por sí solo sin llegar a propagarse, aunque sí provocó algunos desperfectos en la vivienda.

Todo ello ocurrió entre las 7,14 y las 7,32 minutos. Luego se montó en su vehículo y condujo hasta una estación de servicio de la autovía A-44, a la altura de Campillo de Arenas (Jaén). Allí supuestamente se deshizo del juego de llaves que había utilizado para entrar en la vivienda, de la ropa manchada de sangre y de la mascarilla, así como de "diversos efectos incriminatorios que portaba".