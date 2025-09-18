Espana agencias

El juez manda a juicio a Asencio y los otros tres futbolistas por grabar vídeos con contenido sexual en Gran Canaria

Por Newsroom Infobae

El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha ordenado la apertura de juicio oral a los cuatro futbolistas, entre ellos el jugador del Real Madrid Raúl Asencio, por su presunta implicación en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, mientras la mayoría de ellos estaban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2025, no es susceptible de recurso, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

La resolución judicial requiere a los investigados que, en un plazo de 24 horas, presten fianza, tres de ellos por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, contra el que se dirige una acusación más atenuada (sólo difusión de vídeos), por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

En este sentido, y según detalla el auto, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º.

Al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados 2º y 5º del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del articulo 197.1.3 apartado 2º y 5º del Código Penal.

Por su parte, las dos presuntas víctimas también han formulado acusación contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros.

