El IBEX 35 sube un 0,62 % tras cumplirse las previsiones y bajar la Fed los tipos

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La bolsa española han abierto en positivo con una subida del 0,62 % después de que ayer se cumplieran las previsiones, con los mercados europeos ya cerrados, y la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., llevara a cabo un recorte de los tipos de interés en 25 puntos básicos, después de tenerlos pausados 9 meses.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,15 %, y cambiándose a 1,179 dólares, el IBEX 35 reacciona al recorte de tipos por la Fed con un alza de 94,5 puntos, el 0,62 %, y recupera el nivel de los 15.200 enteros, en concreto se sitúa en 15.222.

Los bancos están entre los valores que más suben en los primeros compases de sesión, con el Banco Santander al frente, con el 1,56 %, seguido entre las entidades bancarias por Bankinter, con el 1,08 %; mientras que Indra también registra un avance por detrás del Santander, del 1,52 %.EFECOM

(Foto) (Vídeo)