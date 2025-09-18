Espana agencias

El IBEX 35 sube un 0,62 % tras cumplirse las previsiones y bajar la Fed los tipos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 sep (EFECOM).- La bolsa española han abierto en positivo con una subida del 0,62 % después de que ayer se cumplieran las previsiones, con los mercados europeos ya cerrados, y la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., llevara a cabo un recorte de los tipos de interés en 25 puntos básicos, después de tenerlos pausados 9 meses.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,15 %, y cambiándose a 1,179 dólares, el IBEX 35 reacciona al recorte de tipos por la Fed con un alza de 94,5 puntos, el 0,62 %, y recupera el nivel de los 15.200 enteros, en concreto se sitúa en 15.222.

Los bancos están entre los valores que más suben en los primeros compases de sesión, con el Banco Santander al frente, con el 1,56 %, seguido entre las entidades bancarias por Bankinter, con el 1,08 %; mientras que Indra también registra un avance por detrás del Santander, del 1,52 %.EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los sindicatos franceses piden el fin del ajuste presupuestario, "museo de los horrores"

Infobae

Las bolsas europeas reaccionan con alzas a la bajada de tipos de la Reserva Federal

Infobae

La Bolsa de Seúl se eleva un 1,40 % y registra un máximo histórico tras recorte de la Fed

Infobae

Los pasajeros aéreos internacionales crecieron un 5,4 % en agosto y un 5 % desde enero

Infobae

El Banco Central ruso admite una ralentización de la economía, pero niega una recesión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

Dos empleados de un desguace explican por qué les llegan muchos MG: “Es raro el mes que no entre alguno”

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

ECONOMÍA

Profesiograma, el documento clave para

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

Un abogado laboralista explica cómo funciona el permiso de cuatro días por fuerza mayor: “Me sorprende ver lo desconocido que es”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

El presidente de una empresa despide a la jefa de recursos humanos, su amante, después de que la directora, su mujer, descubriera el romance

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio