Espana agencias

El Gobierno apoya la investigación de la Fiscalía sobre los crímenes en Gaza como otra "medida de presión" a Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha trasladado su apoyo este jueves a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de investigar los crímenes en la Franja de Gaza como una medida para "seguir incrementando la presión" contra Israel, y afirman que se "está haciendo lo correcto".

"Tiene todo el sentido cuando estamos hablando de seguir incrementando la presión, presión en el ámbito social, en ámbitos deportivos, culturales o económicos", ha valorado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la investigación, que llevará a cabo la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado.

Para Cuerpo, "esta es otra dimensión adicional", que él cree "relevante". "Es en el ámbito legal, no solo doméstico, sino internacional", ha subrayado durante una entrevista en 'La Hora de la 1' en RTVE, recogida por Europa Press.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado de "esperanzadora" la investigación de García Ortiz, asegurando que "se está haciendo lo correcto".

INVESTIGACIÓN "ESPERANZADORA"

"Recibo esta noticia con esperanza y es una prueba más de que el Gobierno está haciendo lo correcto en lo que tiene que ver con denunciar, con condenar y con perseguir las atrocidades y el genocidio que se está perpetrando en Gaza", ha declarado la ministra en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press.

Así, Saiz ha asegurado que España tiene "desde el primer momento" el liderazgo contra la guerra en Gaza en Europa al denunciar "las atrocidades" y "el genocidio" que "está perpetrando Israel", así como el reconocimiento del Estado de Palestina el 22 de mayo del año pasado.

Además, la ministra de Migraciones ha acusado al PP de "deslealtad institucional" tras su negativa a apoyar el paquete de medidas contra Israel impulsadas por el presidente, Pedro Sánchez. Los 'populares' "recurrieron al insulto y a otro ejercicio más de deslealtad institucional", ha reprochado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha brindado su respaldo también a la actuación de la Fiscalía general, que está "haciendo lo que tiene que hacer" en cumplimiento estricto de la legislación internacional dado que en Gaza se está ante "crímenes de guerra". "Bienvenida la actuación de la Fiscalía General", ha remachado en declaraciones a los medios tras acudir a un acto organizado por UGT en Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero replica a Aznar sobre Israel: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal"

Montero replica a Aznar sobre

Torres avala el "cambio de tendencia" en La Palma tras una inversión estatal de más de 1.000 millones por el 'Tajogaite'

Torres avala el "cambio de

El acusado de matar a su expareja delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra) rechaza un acuerdo y renuncia a su abogado

El acusado de matar a

Feijóo carga contra el Gobierno por fallos en pulseras antimaltrato: "Quien pone depredadores en la calle debe dimitir"

Feijóo carga contra el Gobierno

CS pide a la jueza de la dana que requiera a À Punt todo el material grabado dentro del Cecopi tras ofrecerlo la cadena

CS pide a la jueza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

ECONOMÍA

Un vendedor de la ONCE

Un vendedor de la ONCE con una lista inabarcable de enfermedades y problemas físicos pierde la incapacidad absoluta: “No le impiden realizar otra actividad”

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio