El general español Aroldo Lázaro, exlíder de la misión de la ONU en Líbano, toma posesión del mando del Eurocuerpo

El teniente general Aroldo Lázaro ha tomado posesión este jueves del mando del Eurocuerpo, una fuerza militar integrada por once países europeos y especializada en gestión de crisis creada en 1992, acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.

Durante su intervención en el acto, celebrado en Estrasburgo, el teniente general Lázaro ha apelado a la "unidad" de Europa "en estos tiempos difíciles y de inestabilidad". "Es más importante que nunca", ha subrayado.

Además, ha elogiado el esfuerzo realizado por su predecesor, el teniente general polaco Piotr Blazeusz, y su gran labor para defender la paz, la protección común y la seguridad. Ha garantizado seguir trabajando "en esa línea de cooperación". "Quiero reafirmar mi compromiso para mantener el nivel de excelencia del Eurocuerpo, que también es una herramienta política", ha dicho. Por último, Lázaro ha agradecido a Robles su confianza por este nombramiento.

El teniente general ha recibido el mando del Eurocuerpo después de tres años y medio al frente de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), liderando a unos 10.000 'cascos azules' de 48 países, misión por la que fue distinguido con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo azul, en un acto en el que la ministra destacó la valía de su trabajo en unas circunstancias especialmente complicadas. La última época de Lázaro en la FINUL estuvo marcado por los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, que obligaban a los soldados a estar frecuentemente bunkerizados.

LA CARRERA DE LÁZARO

De la carrera del teniente general, destacan sus destinos en el Cuartel General de la Eurofuerza Operativa Rápida (Florencia), en el Cuartel General Multinacional Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia), la jefatura de la Brigada Mecanizada 'Guzmán el Bueno' y el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada 'La Reina' (Córdoba).

Además de sus tres despliegues en Líbano, donde también lideró el Sector Este, el general Lázaro ha participado otras tres veces en la Operación de Mantenimiento de la Paz en Bosnia y Herzegovina bajo mando de Naciones Unidas (UNPROFOR), de la OTAN (SFOR) y de la Unión Europea (EUFOR), respectivamente.

Ascendió a general de división en 2020 y fue nombrado director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra. De su formación académica destacan sus cursos de Estado Mayor, tanto de España como de la OTAN, el curso de Cooperación Cívico-Militar, los cursos de Asesor de Género en Operaciones, Estrategias de Recuperación y Estabilización y Liderazgo Estratégico en el entorno de la Seguridad Social Global, así como su participación como ponente y como alumno en numerosos seminarios y foros.

Habla inglés, francés e italiano y está en posesión de diversas recompensas militares, nacionales y extranjeras.

ORIGEN, MISIONES Y FUTURO DEL EUROCUERPO

La capacidad del Eurocuerpo pasa por ofrecer un mando y control versátil y un despliegue de miles de soldados en un breve espacio de tiempo. Se trata de una unidad única por su dualidad, al poder operar en el ámbito de la UE y OTAN. De hecho, es Cuartel General de la Fuerza de la UE y Cuartel General Conjunto de respuesta ante crisis de la OTAN.

Esta estructura de mando permanente, operativa y multinacional fue fundada en 1992 a iniciativa de Francia y Alemania. España se incorporó en 1994 y actualmente forma parte, junto a las fundadoras Bélgica, Luxemburgo y Polonia, de las seis naciones marco que toman las decisiones importantes. Grecia, Italia, Rumanía, Turquía y Austria recientemente son países asociados. Más de 120 españoles están destinados en Estrasburgo.

La unidad ha participado en misiones de mantenimiento de la paz y gestión de crisis en los Balcanes, Afganistán y misiones de entrenamiento de la UE en África, operaciones que han consolidado su experiencia en despliegues multinacionales y su capacidad para coordinar fuerzas internacionales.

Tras la aprobación de la aprobación de la 'Visión 2026+' por parte de las naciones marco, el Eurocuerpo tiene con función principal constituir un cuartel general conjunto centrado en operaciones terrestres de respuesta de crisis, con capacidad para operaciones multidominio.