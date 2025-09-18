Espana agencias

El general español Aroldo Lázaro, exlíder de la misión de la ONU en Líbano, toma posesión del mando del Eurocuerpo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El teniente general Aroldo Lázaro ha tomado posesión este jueves del mando del Eurocuerpo, una fuerza militar integrada por once países europeos y especializada en gestión de crisis creada en 1992, acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.

Durante su intervención en el acto, celebrado en Estrasburgo, el teniente general Lázaro ha apelado a la "unidad" de Europa "en estos tiempos difíciles y de inestabilidad". "Es más importante que nunca", ha subrayado.

Además, ha elogiado el esfuerzo realizado por su predecesor, el teniente general polaco Piotr Blazeusz, y su gran labor para defender la paz, la protección común y la seguridad. Ha garantizado seguir trabajando "en esa línea de cooperación". "Quiero reafirmar mi compromiso para mantener el nivel de excelencia del Eurocuerpo, que también es una herramienta política", ha dicho. Por último, Lázaro ha agradecido a Robles su confianza por este nombramiento.

El teniente general ha recibido el mando del Eurocuerpo después de tres años y medio al frente de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), liderando a unos 10.000 'cascos azules' de 48 países, misión por la que fue distinguido con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo azul, en un acto en el que la ministra destacó la valía de su trabajo en unas circunstancias especialmente complicadas. La última época de Lázaro en la FINUL estuvo marcado por los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, que obligaban a los soldados a estar frecuentemente bunkerizados.

LA CARRERA DE LÁZARO

De la carrera del teniente general, destacan sus destinos en el Cuartel General de la Eurofuerza Operativa Rápida (Florencia), en el Cuartel General Multinacional Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia), la jefatura de la Brigada Mecanizada 'Guzmán el Bueno' y el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada 'La Reina' (Córdoba).

Además de sus tres despliegues en Líbano, donde también lideró el Sector Este, el general Lázaro ha participado otras tres veces en la Operación de Mantenimiento de la Paz en Bosnia y Herzegovina bajo mando de Naciones Unidas (UNPROFOR), de la OTAN (SFOR) y de la Unión Europea (EUFOR), respectivamente.

Ascendió a general de división en 2020 y fue nombrado director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra. De su formación académica destacan sus cursos de Estado Mayor, tanto de España como de la OTAN, el curso de Cooperación Cívico-Militar, los cursos de Asesor de Género en Operaciones, Estrategias de Recuperación y Estabilización y Liderazgo Estratégico en el entorno de la Seguridad Social Global, así como su participación como ponente y como alumno en numerosos seminarios y foros.

Habla inglés, francés e italiano y está en posesión de diversas recompensas militares, nacionales y extranjeras.

ORIGEN, MISIONES Y FUTURO DEL EUROCUERPO

La capacidad del Eurocuerpo pasa por ofrecer un mando y control versátil y un despliegue de miles de soldados en un breve espacio de tiempo. Se trata de una unidad única por su dualidad, al poder operar en el ámbito de la UE y OTAN. De hecho, es Cuartel General de la Fuerza de la UE y Cuartel General Conjunto de respuesta ante crisis de la OTAN.

Esta estructura de mando permanente, operativa y multinacional fue fundada en 1992 a iniciativa de Francia y Alemania. España se incorporó en 1994 y actualmente forma parte, junto a las fundadoras Bélgica, Luxemburgo y Polonia, de las seis naciones marco que toman las decisiones importantes. Grecia, Italia, Rumanía, Turquía y Austria recientemente son países asociados. Más de 120 españoles están destinados en Estrasburgo.

La unidad ha participado en misiones de mantenimiento de la paz y gestión de crisis en los Balcanes, Afganistán y misiones de entrenamiento de la UE en África, operaciones que han consolidado su experiencia en despliegues multinacionales y su capacidad para coordinar fuerzas internacionales.

Tras la aprobación de la aprobación de la 'Visión 2026+' por parte de las naciones marco, el Eurocuerpo tiene con función principal constituir un cuartel general conjunto centrado en operaciones terrestres de respuesta de crisis, con capacidad para operaciones multidominio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJ de Andalucía anula la suspensión de las colaboraciones de la Universidad de Granada con Israel

El TSJ de Andalucía anula

Armengol visita el centro de formación del Grupo Mondragón, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas

Armengol visita el centro de

La Xunta al alcalde de Monforte sobre la acogida de migrantes: "Si demostró ser solidario debería dar las gracias"

La Xunta al alcalde de

Fiscalía exige a Murcia responsabilidad ambiental para que empresas restauren daños ocasionados al Mar Menor

Fiscalía exige a Murcia responsabilidad

García Ortiz pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia de Andalucía suspende

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

Bartomeu declara en el juicio por el caso Negreira: “El Barça tenía el mejor equipo y no le hacía falta ninguna ayuda arbitral”

La Guardia Civil presenta el ‘Duque de Ahumada’: el nuevo buque de financiación europea para la lucha contra el narcotráfico o la trata de personas

Una española que vive en Australia explica cómo es trabajar en una granja: “Puede ser la mejor o la peor experiencia de tu vida”

La Justicia niega una indemnización de 30.000 euros a un conductor de Bimbo que fue despedido por retrasos en las rutas y quejas de los clientes

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de septiembre

Una jubilada que cobra 900 euros de pensión y 1.400 por viudedad: “Las personas viudas somos un colectivo al que no se les tiene en cuenta las necesidades”

“Vete haciendo la carta de despido, te daré motivos”: la directora de una fundación contra la violencia de género es despedida tras ‘romper’ su relación con el presidente

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio