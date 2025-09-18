El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell llega al juzgado para declarar por el 'caso Negreira'

El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha llegado a la Ciutat de la Justícia de Barcelona a las 10.18 horas del jueves para declarar ante la instructora del 'caso Negreira' sobre los presuntos pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Antes de Rosell, ha comparecido ante la magistrada Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el hijo del exnúmero dos de los árbitros españoles, Javier Enríquez, que ha entrado en la sala aproximadamente a las 10.10 horas, aunque su declaración estaba prevista a las 09.45.

Este jueves también está previsto que declaren el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu; dos exdirectivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, y la pareja de José María Enríquez Negreira.

El caso se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el FC Barcelona, sus expresidentes Rosell y Bartomeu, exdirectivos del club, y el propio Negreira, alegando que empresas de este último giraron facturas al Barça que no se correspondían con ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

La causa principal investiga si los presuntos pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira --casi 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir supuestos favores arbitrales para el club blaugrana, por lo que, además del supuesto cohecho, se investigan posibles delitos de administración desleal y falsedad documental.