El desempleo en Argentina baja al 7,6 % en el segundo trimestre de 2025

Buenos Aires, 18 sep (EFECOM).- El desempleo en Argentina bajó al 7,6 % en el segundo trimestre del año, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La misma fuente precisó que la tasa de desempleo del segundo trimestre fue idéntica a la registrada en igual periodo de 2024. Asimismo se indica que la tasa de informalidad laboral subió al 43,2 %, con 5,7 millones de personas trabajando en esa condición.

Durante el segundo trimestre del año, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto de estancamiento económico, con un retroceso del PIB del 0,1 % en comparación con el periodo de enero a marzo.

El Indec señala también que, entre abril y junio pasados, 1.091.000 personas que buscaban trabajo en Argentina no tenían empleo, 45.000 menos que en el primer trimestre de este año.

Esta medición abarca solo a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven 29,9 millones de personas, sobre un total de población en Argentina de unos 47 millones de habitantes.

La tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 17,1 %, con un aumento de un punto porcentual respecto al trimestre anterior y con un ascenso de 1,1 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2024.

Entre abril y junio pasados, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de 2,4 millones de personas.

Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002 tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país. EFECOM

(foto) (vídeo)