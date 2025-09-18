Espana agencias

El Banco Central ruso admite una ralentización de la economía, pero niega una recesión

Por Newsroom Infobae

Moscú, 18 sep (EFECOM).- La presidenta del Banco Central (BC) ruso, Elvira Nabiúlina, ha admitido este jueves que la economía nacional se ha ralentizado, pero ha negado que exista una recesión en el país.

"Sí, hay una ralentización de la economía, pero no hay ninguna recesión. Incluso cuando hablan de una recesión técnica, quieren decir que la economía cae dos cuatrimestres seguidos. Esto no se observa", ha declarado Nabiúlina durante el Foro Financiero de Moscú.

Criticada el último año por mantener altos los tipos de interés como medida para combatir la elevada inflación del país, ha avisado de que actualmente se produce un cambio estructural de la economía rusa que lleva a un crecimiento desequilibrado.

"Nuestra economía está experimentando una reestructuración estructural. Por eso, existe una dinámica desequilibrada en los diferentes sectores. Antes, cuando crecíamos, todos crecían de forma más o menos similar, al igual que cuando caíamos. Ahora, vemos desigualdad", ha explicado.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania, las consecuentes sanciones internacionales impuestas y el cierre a Rusia del mercado occidental, la economía rusa se ha ido militarizando paulatinamente.

Se ha impulsado la industria relacionada con el sector militar a costa del sector civil.

La semana pasada, el presidente del banco estatal ruso Sberbank, German Gref, advirtió de un estancamiento técnico de la economía y pidió al Banco Central bajar los tipos de interés para evitar una recesión.

El BC respondió con una bajada de un punto porcentual, al 17 %, algo que Sberbank sostiene que es insuficiente para la reactivación de la economía, cuyos datos han empeorado a causa de la caída de la inversión y la demanda debido a los altos costes crediticios.

A principios de mes, Gref ya alertó de un estancamiento técnico de la economía.

"El segundo trimestre puede considerarse, en realidad, un estancamiento técnico. Julio y agosto muestran síntomas bastante claros de que nos estamos acercando a un nivel de crecimiento cero", afirmó Gref desde el Foro Económico Oriental en Vladivostok citado por Interfax.EFECOM

