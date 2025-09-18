Espana agencias

CS pide a la jueza de la dana que requiera a À Punt todo el material grabado dentro del Cecopi tras ofrecerlo la cadena

Ciudadanos (CS) ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre que requiera a À Punt Radiotelevisión Valenciana "todo" el material "en bruto" que fue grabado dentro del Cecopi el día de la riada, así como en los días posteriores en los que permaneció operativo el centro.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que se produce después de que la cadena autonómica trasladara a la instructora que entregará los brutos de la cámara con el material grabado durante los días de la tragedia "siempre que así lo requiera".

En el escrito de Ciudadanos se solicita que se pida a la cadena el material de video y audio en bruto que debió ser grabado dentro del Cecopi, así como los días posteriores de la dana hasta que el mismo quedó desconvocado.

La formación política justifica esta petición en el "interés general" que el material podría arrojar sobre la investigación que se está llevando en las presentes diligencias, así como a la vista del ofrecimiento realizado por la televisión.

En un comunicado, CS ha manifestado que "no hay justificación alguna" para que À Punt se niegue a entregar estos brutos y pretenda que sea el propio juzgado quien los reclame. "Los valencianos merecen conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió en el Cecopi y sobre cómo se gestionó la dana. La transparencia no es opcional, es una obligación democrática", según ha afirmado la letrada Mamen Peris.

Peris ha ido más allá y ha criticado con dureza la actitud de la cadena autonómica: "En relación a la contestación de la Corporación de la Televisión Autonómica Valenciana, la que pagamos todos los valencianos, me parece muy reprochable y, a la vez, siento vergüenza que se diga a la juez que si quieren algo, que nos lo pidan".

"Lamentablemente --ha agregado--, en el caso de la dana volvemos a oír unas palabras deleznables, como aquellas que escuchamos cuando el presidente Pedro Sánchez, en plena catástrofe, decía que si quieren algo que nos lo pidan. Es lo mismo. No puede ahora el presidente de À Punt decir abiertamente que si quieren algo que nos lo pidan, porque es el mismo actuar que el presidente Sánchez. Me parece vergonzoso", ha opinado.

Por su parte, el letrado Eduardo García Ontiveros ha subrayado que "À Punt ha reconocido que dispone de este material. Lo que pedimos es que lo entregue sin filtros, sin cortes y sin ediciones, tal y como se grabó, para que el juzgado pueda disponer de toda la información. No puede haber medias tintas cuando hablamos de una catástrofe que ha afectado a miles de valencianos", ha subrayado.

Ciudadanos considera que esta "opacidad" es "una muestra más del manejo partidista de las instituciones públicas" y ha recordado que la televisión autonómica "no puede estar al servicio del silencio ni de la manipulación, sino al de los ciudadanos que la financian".

La formación ha concluido reiterando que seguirá personada en la causa de la dana y que "no permitirá que se oculte ni un solo dato relevante". "La verdad debe salir a la luz y las responsabilidades deben depurarse hasta el final. No vamos a parar hasta conseguirlo", ha afirmado Peris.

