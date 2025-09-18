Espana agencias

Compromís exige al Ministerio de Transportes cortar toda relación con la empresa vasca CAF por colaborar con Israel

Por Newsroom Infobae

Compromís ha exigido este jueves al Ministerio de Transportes romper cualquier tipo de compromiso, licitación o ayuda pública con la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) si continúa colaborando con Israel y facilitando la expansión en los asentamientos.

En concreto, ha sido el diputado de Compromís, inscrito en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha reclamado al Ejecutivo de coalición que lidere la reacción internacional contra el Gobierno hebreo por su actuación en Gaza, "no solo desde los Estados", sino también "desde las empresas".

En una iniciativa que ha registrado en el Congreso, Ibáñez hace referencia al informe publicado este jueves por Amnistía Internacional bajo el título 'Confrontar la economía política global que facilita el genocidio, la ocupación y el apartheid por parte de Israel', en el que se acredita la colaboración de 15 multinacionales que contribuyen a la ocupación ilegal en Gaza.

En este sentido, el parlamentario valencianista ha reivindicado "la necesidad de romper cualquier tipo de relación con todas ellas, pero más concretamente con CAF, empresa que colabora de forma directa en la construcción de una infraestructura clave para facilitar la expansión en los asentamientos israelíes y en el genocidio".

"El Gobierno de España ha manifestado su compromiso con los Derechos Humanos, ha decidido estar en el lado correcto de la Historia e incluso liderar a nivel global una respuesta valiente ante el genocidio", ha enfatizado Ibáñez.

Y, por ello, ha subrayado que a las medidas anunciadas por parte del presidente Pedro Sánchez debe sumarse el fin de la colaboración con aquellas empresas "que no rompan inmediatamente su colaboración e implementación de actividad económica imprescindible para ayudar a Israel en su objetivo de exterminar al pueblo palestino".

