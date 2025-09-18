Espana agencias

Casi la mitad de ofertas de trabajo exigen FP, sobre todo en administración y electricidad

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 sep (EFECOM).- Casi la mitad de las ofertas de trabajo de 2024, un 46,96 % del total, buscaban personas tituladas en formación profesional, sobre todo en el ámbito de la administración y gestión y la electricidad, según los datos recopilados por Adecco e Infoempleo publicados este jueves.

De acuerdo a este análisis, las ofertas de trabajo que buscaban titulados en formación profesional aumentaron en 5,05 puntos con respecto a 2023, lo que contrasta con la evolución de las ofertas para universitarios, que cayeron al 21,42 % del total, 6,08 puntos menos.

Dentro de la demanda de titulados en FP, fueron más numerosas las ofertas que pedían un grado superior (33,03 % del total) que las que buscaban un grado medio (13,93 %).

Tres de cada cuatro ofertas de trabajo que requerían un titulado en FP no especificaba la especialidad, pero, entre las que sí lo hacían, destacan administración y gestión (6,29 % del total), electricidad y electrónica (4,5 %) y fabricación mecánica (2,61 %).

En cuanto a los puestos, las empresas buscaban sobre todo comerciales (6,22 % de las ofertas), administrativos (5,99 %) y técnicos de mantenimiento (5,58 %).

Por regiones, la mayor parte de las ofertas para FP se concentraban en Madrid (27,67 % del total) y Cataluña (25,45 %), seguidas de Andalucía (9,78 %) y País Vasco (7,61 %). EFECOM

