Carlos Jaureguizar releva a Iñaki Peralta como consejero delegado de Sanitas

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 sep (EFECOM).- Bupa, matriz de Sanitas, ha anunciado este jueves el nombramiento de Carlos Jaureguizar como nuevo consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica, relevando a Iñaki Peralta.

Según ha informado Sanitas en un comunicado, el nombramiento será efectivo a partir del 1 de enero de 2026, aunque está sujeto a aprobación por el Consejo de Administración de Sanitas Seguros y por el regulador español.

Jaureguizar será miembro del comité ejecutivo de Bupa Group y reportará a Iñaki Ereño, consejero delegado de Bupa.

Desde 2021, Jaureguizar ha ocupado el puesto de consejero delegado de Bupa Global, India y UK y, en este tiempo, la compañía de salud "ha consolidado una senda de crecimiento y ha avanzado en su proceso de transformación y digitalización", según Sanitas.

Por su parte, Iñaki Peralta ha anunciado que deja la compañía para emprender nuevos proyectos profesionales.

Peralta ha sido consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica desde 2021. Antes de este último puesto, Peralta fue director general de Sanitas Seguros, director general de Sanitas Hospitales y ocupó diversos puestos en Sanitas Mayores. EFECOM

