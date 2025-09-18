Espana agencias

Armengol visita el centro de formación del Grupo Mondragón, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha visitado este jueves el centro Otalura de formación del Grupo Mondragón, la corporación industrial de cooperativas más grande del mundo que da trabajo a 70.000 personas en más de 150 países, una visita que se enmarca en la celebración este 2025 del Año Internacional de las Cooperativas.

Según informa el Congreso, la institución se ha sumado a esta celebración y, de hecho, ya acogió en su día presentación de los eventos previstos en el marco de la misma. El objetivo es potenciar la economía social y abordar el desarrollo de iniciativas parlamentarias en este ámbito.

Además del centro de formación, la presidenta del Congreso ha visitado el Campus Bilbao As Fabrik, espacio pionero en formación cooperativa de la Universidad de Mondragón (Vizcaya).

Armengol ha conocido también el hub de vanguardia Arizmendarrieta Social Economy Think Tank (ASETT), un centro de investigación con sede en San Sebastián, especializado en la economía social y solidaria, un sector de empresas y entidades que representa aproximadamente el 10% del PIB español y 2,2 millones de empleos.

Inaugurado a principios de este año, ASETT aspira a convertirse en el referente europeo de la economía social, creando un entorno en el que instituciones y empresas puedan colaborar para expandir y fortalecer la red empresarial no convencional.

