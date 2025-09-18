Ábalos reclama 25.000 euros a Miss Asturias por presuntas calumnias e injurias

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado en los juzgados de Gijón una demanda por conciliación contra Claudia Montes, conocida por haber ganado el certamen Miss Asturias +30 2017, y le reclama 25.000 euros por presuntas calumnias e injurias que habría vertido contra él y contra su exasesor Koldo García en varias entrevistas el pasado mayo.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ahora diputado del Grupo Mixto reclama que se celebre un acto de conciliación como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Montes por decir a la prensa, entre otras cosas, que Koldo le pedía "cosas obscenas".

El abogado Ricardo Corzo, a cargo de la representación de Ábalos, reprocha que Montes afirmara "reiteradamente" que tanto él como su exasesor tenían "connivencia en cuanto a los supuestos hechos" que ha relatado en medios de comunicación. En el marco de la demanda añade los enlaces de las noticias a las que hace referencia, así como la transcripción de una de las entrevistas emitidas en televisión.

El exministro reclama a Montes 25.000 euros "en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al honor, imagen pública y trayectoria profesional", así como por los gastos derivados de la demanda de conciliación que ahora presenta. Además, Ábalos pide que justifique "los motivos que le llevaron a realizar dichas declaraciones" y que pida perdón "por escrito".

El letrado explica que ha presentado la demanda en los juzgados de Gijón, puesto que en dicha ciudad acudió a declarar como testigo en el marco del 'caso Koldo' que se investiga en el Tribunal Supremo, por lo que solicita que la citación de Montes "se haga a través del domicilio que conste en los juzgados para su localización".

"Subsidiariamente, y para el caso de que así no se la pueda localizar, ya que esta parte desconoce el domicilio de Montes, esta parte solicita auxilio judicial para que se oficie a la Policía y a la Guardia Civil de Gijón para la averiguación de su domicilio, en el caso de que en los juzgados no conste el domicilio", agrega.

Cabe recordar que Montes, en su declaración como testigo ante el Supremo declaró que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo y precisó que fue Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en la empresa pública Logirail. No obstante, negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el exministro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en uno de los informes que ha aportado a la causa que Montes "podría haber sido contratada irregularmente" en la empresa vinculada a Transportes por la "influencia" de Ábalos y con "la relevante" colaboración" de García.