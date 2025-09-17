Vox dice que no quiere "símbolos políticos" en los colegios públicos madrileños en alusión a la bandera de Palestina

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha dicho este miércoles que su partido no quiere "símbolos políticos" en los colegios públicos madrileños en alusión a la bandera de Palestina.

En declaraciones a los medios desde la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Moñino ha insistido en que no quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utilice a los niños como escudo político y como propaganda en los colegios". La portavoz cree que a los centros educativos "se va a aprender en igualdad y en libertad" y ha rechazado todo aquello que sirva "para generar conflicto".

Esta declaración llega después de que Marea Palestina alertara de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, lo que esta niega.

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina.

Moñino también ha señalado a la presidenta regional, Isabel Díaz-Ayudo, para que apruebe la propuesta de su formación en la Asamblea para prohibir en todos los colegios e institutos de la Comunidad "otro símbolo político, que es el velo islámico"

"Porque tenemos que recordar que el velo islámico no es un símbolo religioso es una herramienta política, apoyada, impulsada por los islamistas para el sometimiento de todas las mujeres", ha expresado.