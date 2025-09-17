Torres denuncia el "fango" del PP por acusarle de estar alineado con la trama Koldo: "Esperaré sus disculpas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha denunciado el "fango" que, a su juicio, está cometiendo el PP por volver a acusarle de estar alineado con la trama Koldo, alertando de que están intentando "mancillar y manchar a personas honestas".

"Esperaré sus disculpas, tiempo al tiempo", ha proclamado Torres durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el diputado del PP Pedro Muñoz haya vuelto a preguntar al ministro sobre la trama Koldo.

En este contexto, el diputado 'popular' ha cuestionado al ministro qué va a hacer "si hay un informe Torres" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "¿Va a negar su existencia? ¿Va a crear un comité de crisis? ¿Va a dimitir como ministro o tal vez va a ser como el Fiscal General del Estado?", ha lanzado Pedro Muñoz.

Ante esto, el ministro Torres ha desdeñado las acusaciones del PP y ha recriminado al diputado que haya registrado una pregunta, pero se haya ido por "peteneras" al volver a hablar sobre su posible papel en la trama Koldo.

En cualquier caso, Torres ha recordado que ya "desmontó" que eran una "farsa" las acusaciones que llevó el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ante el juez que está investigando este caso.

"Pero el PP al día siguiente seguía manteniendo esa burda realidad de las mentiras y las patrañas. Les voy a decir una cosa, la verdad está muy por encima del fango que ustedes provocan", ha sentenciado el ministro Torres.