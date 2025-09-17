Espana agencias

Torres critica a Ayuso por prohibir las banderas palestinas en escuelas y le acusa de vulnerar la libertad de expresión

Por Newsroom Infobae

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por prohibir las banderas palestinas en las escuelas de primaria y secundaria de la región, afirmando que la defensa del pueblo palestino "debe ser apartidista" y debe "unir a todo el mundo".

Así lo ha aseverado el ministro durante la clausura de la 'I jornada Justicia y Democracia' en el Ateneo de Madrid, donde ha acusado tanto a la presidenta madrileña como al PP de estar "absolutamente al margen de la propia realidad de nuestro país" que, según Torres, exige a las formaciones políticas "colocarse del lado de las víctimas".

"Me irrita que alguien pueda, siendo demócrata, poner en tela de juicio, como está planteando la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en los centros educativos no pueden expresarse con libertad los estudiantes y los jóvenes. Pues lo van a hacer porque la defensa de los palestinos debe ser apartidista y debe unir a todo el mundo", ha manifestado.

Torres ha lamentado que, "al margen del ámbito competencial", ya que son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias en educación, sea posible "hablar en democracia de impedir que la gente se exprese libremente" y que se manifieste haciendo uso de "un derecho constitucional".

"¿Dónde está la situación que haga que alguien impida una bandera, en estos momentos donde están siendo masacrados niños, niñas, población civil, inocentes que están abandonado, mientras yo estoy haciendo estas declaraciones, su hogar, a pie, ante la amenaza de la muerte, porque estamos ante un genocidio evidente", ha proseguido.

