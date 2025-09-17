Espana agencias

Robles niega que existan discrepancias entre ministerios sobre el decreto del embargo de armas a Israel

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este miércoles la existencia de discrepancias en el seno del Gobierno respecto a la aprobación de la ley para imponer un embargo a la compraventa de armas con Israel, después de que el Consejo de Ministros la haya retrasado, lo que ha generado malestar en Sumar.

El Gobierno, que ha trasladado su voluntad de llevar la norma al Consejo de Ministros la próxima semana, ha alegado para justificar el retraso que es "compleja" y ha defendido que "hay que hacer las cosas bien". No obstante, informaciones apuntan a la cartera que dirige Robles para explicar la demora.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo, Robles ha negado la existencia de "discrepancias" y ha dicho "no saber de dónde salen algunas informaciones". Fuentes del Ministerio de Defensa insisten a Europa Press en que el departamento trabaja "desde hace meses" para que la "desconexión" militar de Israel sea una realidad, pero siempre con "responsabilidad".

El Ministerio de Defensa anunció un plan de "desconexión" militar del Estado hebreo a principios de junio. Si bien reconoció que algunos programas industriales españoles tienen "dependencia tecnológica" de productos fabricados por empresas israelíes, la idea es llevarlo a cabo sin comprometer programas en desarrollo ni capacidades de las Fuerzas Armadas. Sobre el embargo al comercio de armas a Israel, fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles ya reconocieron la dificultad de materializarlo.

SIN DEJAR FLECOS

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado en declaraciones a los medios en el pasillo de la Cámara Baja que para "rescindir contratos" hay que hacerlo "técnica y jurídicamente bien", so pena de "consecuencias y multas". "Que no tenga ningún fleco", ha subrayado, reiterando que el compromiso del Gobierno es imponer el embargo "sin ninguna duda".

Por su parte, el portavoz de IU en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha vuelto a pedir que el Gobierno dé ya luz verde a la ley. "No entendemos que no haya salido ya, es urgente", ha lamentado, pidiendo que las posibles discrepancias entre ministerios se "solucionen".

