PP acusa a Bolaños de usar a niños gazatíes como "escudo electoral" y el ministro denuncia su "equidistancia" con Gaza

El PP ha acusado este miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de utilizar a los "niños gazatíes como escudos electorales" en una sesión en la que el también titular de Relaciones con las Cortes ha denunciado la "equidistancia" con la que, desde su punto de vista, se posiciona en los 'populares' respecto a la ofensiva israelí sobre Gaza.

En el Pleno de control al Gobierno en la Cámara Baja, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado a Bolaños qué entiende por convivencia. El ministro ha respondido que es "no faltarse al respeto, no mirar por encima del hombro a nadie, con independencia de su origen, su cuna o su linaje" y que "todos los españoles seamos iguales y tengamos igualdad de oportunidades".

"Entre usted y yo hay una diferencia esencial: yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Referencias a mi apellido. A mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada, ni mil asesores le han bastado para saber quiénes fueron mis padres. Una chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo", le ha soltado la diputada.

Bolaños ha definido como "enternecedora" esa intervención de Álvarez de Toledo quien, a su juicio, representa "la España de hace unas décadas, donde no había personas que pensaran diferente, los de siempre mandaban y los humildes obedecían". Además, ha contrastó su biografía con la de la su interlocutora: "Yo, que soy un humilde ministro socialista de izquierdas de un barrio de Madrid, ¿cómo voy a tener las mismas oportunidades que usted?".

El ministro ha acusado también a la dirigente 'popular' de contar con el apoyo del "sindicato del bulo" y de ser "la referencia más principal de lo peor del PP del pasado, del presente y, si Alberto Núñez Feijóo no lo remedia, del futuro".

TELLADO: "¿SE DELINQUE A RATOS EN LA MONCLOA?"

También ha debatido con Bolaños el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha acusado al Gobierno de "sembrar el caos y boicotear a España" y ha preguntado al ministro si "se delinque a ratos en el Palacio de la Moncloa", en alusión a la situación judicial de la esposa y del hermano del presidente.

El ministro ha respondido que el PP mantiene un discurso "equidistante" sobre Gaza y actúa con "falsedades, patrañas y mentiras".

En cambio, Tellado ha insistido en que Moncloa se ha convertido en "un centro de negocios" y en "centro de acogida para el hermanísimo", mientras que Bolaños le ha reprochado haber "traspasado todas las líneas rojas atacando cruelmente a personas honradas que son la familia del presidente del Gobierno". "Su discurso es absolutamente igual que el de la ultraderecha y Vox", ha afirmado.

LEGALIZARON UN GOLPE DE ESTADO

En la misma sesión, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha preguntado al titular de Justicia si los pactos del Ejecutivo refuerzan el Estado de Derecho, a lo que el interpelado ha replicado aseverando que España lleva "más de siete años de estabilidad" y ha conseguido "22 millones de ocupados" y un crecimiento económico "siete veces la media europea", frente a la intención de Vox de "ilegalizar fuerzas políticas" y "encarcelar a personas que no piensan como ustedes".

Rodríguez de Millán ha preguntado a continuación si el Gobierno "ya ha terminado con el Estado de Derecho" porque, a su juicio, "ha legalizado un golpe de Estado"; al tiempo que le ha acusado de "ejercitar la gimnasia revolucionaria" y de "usar la violencia como cortina de humo de su corrupción".

Bolaños ha cerrado su turno de intervenciones indicando que "por supuesto" condenan cualquier violencia y cualquier asesinato, en referencia al activista estadounidense Charlie Kirk. "Y no le permito que acuse al PSOE de fomentar la violencia. Lo que tienen que decidir los españoles es socialdemocracia o barbarie, la que usted representa", ha apostillado sobre Millán.

