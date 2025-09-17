Espana agencias

Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía al acusarle de no cesar el comercio de armas con Israel

Podemos ha denunciado al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo por presunta prevaricación administrativa en modalidad omisiva, al sostener que no ha detenido el comercio de armas con Israel ni ha impedido el tránsito de material militar por España pese a ser una medida cautelar dictada por organismos internacionales.

Concretamente, la formación morada achaca al Ministerio una "inacción deliberada y arbitraria" al escrito que dirigió a este departamento en febrero de 2024, demandando la revocación de todas las autorizaciones y la suspensión del comercio armamentístico con Israel tras pronunciamientos de la Corte Penal Internacional o la ONU.

A su juicio, según afirma Podemos, el Ministerio hizo "caso omiso" a dicha solicitud y la formación presentó el correspondiente recurso. Según su relato, Economía "no respondió expresamente" a esta segunda petición, lo que equivale a estimarla, ya que en este caso el silencio administrativo tiene efectos positivos, como reconoció la propia administración en septiembre de 2024.

"Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos han calificado la situación en Gaza como crímenes de guerra y posibles actos de genocidio. La inactividad del Ministerio, lejos de ser neutra, facilita la continuidad de suministros que contribuyen materialmente a la comisión de dichos crímenes internacionales, situando la conducta de los responsables en un plano de extrema gravedad", critica Podemos en su escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press.

El escrito reclama la apertura de diligencias previas de investigación al juzgado de instrucción que corresponda, en base a la posible comisión de prevaricación omisiva recogido en el artículo 404 del Código Penal.

Podemos proclama que el Gobierno ha seguido formalizando y ejecutando contratos con Israel, como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figuran según sus cálculos al menos 40 adquisiciones o formalizaciones con empresas israelíes y sus filiales entre octubre de 2023 y abril de 2025, por valor estimado de 1.041 millones de euros.

Asimismo, ha advertido a Economía de que está incurriendo en una "infracción grave" desde el punto de vista administrativo y que está "contribuyendo al genocidio israelí contra el pueblo palestino, al permitir que se mantenga el suministro de armas" al Estado hebreo.

"Para Podemos, estamos ante un nuevo ejemplo de complicidad con el genocidio del Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene las relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas con el Estado genocida de Israel", ha enfatizado el partido que recrimina que el comercio de armas continúa pese a los anuncios del Ejecutivo.

